Hyller Star Wars med nyoppdaget apeart

Apen har blitt studert i en god stund, men en ny studie bekrefter at apen er annerledes fra alle andre gibbons. Den har fått navnet Skywalker hoolock gibbon, som betyr "himmelens bevegelse". Grunnen til navnet er at forskerne bak studien er Star Wars-fans.

Nyheten om den nye arten har også nådd selveste Luke Skywalker.

– Så stolt av dette! Først pez-dispenserne, så Underoos-undertøyet og amerikanske frimerker. Nå dette, skriver skuespiller Mark Hamill, som spilte Skywalker i de tre første Star Wars-filmene.

Han lanserer også emneknaggen junglejedi, som har fått fansen til å finne bilder av apene side ved side av bilder fra de første filmene.

Nordmann møtte apene

Naturfotograf Roy Mangersnes hadde nylig en utstilling i Beijing. Da ble han invitert med i et naturnvernprosjekt i sørlig Kina, i et område som heter Dehong i Yunnan, nå i november. Et av naturområdene han besøkte omringet en liten landsby som heter Xiangbai, cirka 1500 meter opp i fjellene.

– Her levde noen aper som lokalbefolkningen hadde et godt forhold til. Lisu-folket som lever her er kristne, men blander inn nok naturreligion til at de så på gibbon-apene som Jesu disipler, og hadde derfor latt dem og skogen deres være i fred for hogstmaskiner, forteller Mangersnes.

I KINA: Naturfotograf Roy Mangersnes. Foto: Jianguo Xie

På det tidspunktet trodde han at han fotograferte østlig hoolock gibbon, som i seg selv er en relativt vanskelig art å få bilder av. I ettertid har det vist seg at dyrene han jobbet med hører til en helt egen art, isolert av to store elver, med en anslått bestand på kun 200 dyr.

– For en biolog og naturfotograf som meg er jo dette veldig stort!

– Etter å ha sett hvordan disse dyrene beveger seg i tretoppene kan jeg godt forstå valg av navnet Skywalker hoolock gibbon, og som gammel Star Wars-fan så synes jeg også at det er litt kult, sier Mangersnes.

En av forskerne som studerte apene advarer nå om at rasen kan bli utryddet.

– I dette området har så mange arter gått kraftig ned eller dødd ut på grunn av jakt og generell overbefolkning. Så det er et absolutt privilegium å se noe så spesielt og sjeldent, sier dr. Sam Turvey til BBC.

