Hva Kim Jong-un vil

Den amerikanske presidenten er ikke i Kina, men på mange måter er han absolutt til stede når den kinesiske presidenten Xi Jinping møter kollega Kim Jong-un.

Det viktigste for den nå 36 år gamle nordkoreanske trebarnsfaren er å få til en oppmykning av sanksjonene som gjør det vanskelig for landet hans.

Det er verdenssamfunnet med USA i spissen som har innført sanksjonene. De er satt i verk for å tvinge Nord-Korea til å skrote sine raketter og atombomber.

Ønsker Kina på sin side

At Kim kommer til Beijing på sin egen fødselsdag viser hvor viktig Kina er for Nord-Korea. Det er et forhold den nordkoreanske lederen ønsker å opprettholde.

Kina er Nord-Koreas viktigste handelspartner. Uten importen fra Kina hadde Nord-Korea hatt meget seriøse problemer. USA har lagt betydelig press på Kina for at landet skal være med på sanksjonene. I amerikanske rapporter blir det hevdet at Kina i det siste har løsnet litt på hvordan sanksjonene blir gjennomført. Kina benekter dette.

Forholdet til Kina er også en viktig forsikring for Nord-Korea. Det er klart at det er grenser for hva USA kan gjøre mot Nord-Korea før det kommer en klar reaksjon fra Beijing.

Kim ønsker ikke at denne grensen skal flyttes i hans disfavør.

MANGE BESØK: Dette bildet ble tatt i juni fjor. Fire ganger har Kim dratt til Kina for å ha samtaler. Denne gangen kan han ønske forsikringer om Kina fortsatt vil være en venn av Nord-Korea. Foto: Ju Peng / AP

Betydningen av handelskrigen

USA og Kina er nå involvert i en handelskrig. Forholdet mellom de to landene er derfor vanskelig. Den kinesiske økonomien er inne i en svak periode med dårlige tall fra flere sektorer. Handelskrigen er en ytterligere trussel mot den kinesiske økonomien.

Den amerikanske økonomien kan også være nær en nedbremsing. Handelskrigen bidrar til denne trenden. Stopper økonomien opp, kan det slå negativt ut for den amerikanske presidentens muligheter for gjenvalg i 2020. Det er derfor mye som tyder på at både Xi og Trump ønsker en snarlig løsning på handelskrigen.

Kim kan ønske å få forsikringer fra Kina om at støtten fra naboen ikke blir trukket tilbake for å få slutt på handelskrigen.

Det var Xi som inviterte Kim til Beijing, og det blir av flere tolket som et tegn fra Kina til USA om hvor nyttig landet kan være i forbindelse med «Nord-Korea-problemet».

Kim kan også be om at Kina snur ryggen mot USA og stanser sanksjonene, nå som forholdet mellom de to land er så dårlige. Det skriver AP.

FORBEREDELSE TIL NESTE MØTE: Kim og Trump møtte hverandre i juni i fjor. Et nytt møte står på programmet, til tross for at det kommer signaler fra USA om at Nord-Korea har gjort fint lite siden forrige gang. Foto: Evan Vucci / AP

Det kommende møtet med Trump

Etter toppmøtet mellom Trump og Kim i Singapore i fjor, kom det løfter om at de to lederne skulle møtes igjen. Dette møtet er fortsatt planlagt, men det er uklart hvor og når det kan skje.

Kim ønsker sannsynlig å diskutere med den kinesiske lederen hvilken forhandlingsstrategi han kan bruke når han møter Trump. Det respektere nettstedet 38 North mener nøkkelen til strategien ligger i noen overraskende ord som kom under nyttårstalen til Kim.

Kim sa under talen at landet kan velge en ny vei å gå for å garantere fred og sikkerhet.

38 North tolker dette som en beskjed fra Kim til Trump om at dersom USA ikke samarbeider, så vil Nord-Korea snu seg mot Kina, og ta med seg Sør-Korea.