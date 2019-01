Kim Jong-un med nye krav til Donald Trump

Kim holdt tirsdag sin årlige nyttårstale som ble kringkastet over den statlige fjernsynskanalen KCTV.

I talen gjorde Kim det klart at han kan komme til å skifte mening om samarbeidet med amerikanerne hvis ikke presset og sanksjonene mot Nord-Korea oppheves.

– Hvis ikke USA holder sitt løfte, som ble avgitt foran hele verden, og insisterer på sanksjoner og press mot vår republikk, har vi kanskje ikke noe annet valg enn å vurdere nye måter å forsvare vår uavhengighet og våre interesser, sa Kim i sin nyttårstale tirsdag.

I sin tale sa Kim at han var opptatt av at Nord-Korea ønsker økonomiks oppgang og en modernisering av sin industri. Det skriver Korea Herald.

Kim holdt talen fra et kontor sittende i en stol. I bakgrunnen var det satt ut bilder av hans far Kim Jong-il og bestefar Kim Il-sung.

Ifølge den sørkoreanske avisen The Korea Times sa også Kim i talen at amerikanerne må «stoppe å teste tålmodigheten».

Kims henvisning var til det historiske toppmøtet mellom ham og Trump i Singapore i juni, der de to kom med et vagt løfte om atomnedrustning på den koreanske halvøya. Siden har prosessen stagnert mens partene krangler om hva atomnedrustning betyr.

Kim Jong-un og Donald Trump under toppmøtet i Singapore 12. juni 2018. Foto: Evan Vucci / AP

Forventede krav

Internasjonale analytikere var forberedt på at Kim i sin nyttårstale ville komme med krav til USA.

Årsaken er at den nordkoreanske statslederen vil legge press på Donald Trump, samt vise sin egen befolkning at han har styrke og makt nok til å gjøre det.

Ifølge BBC er det nå frykt for at nordkoreanerne vil starte opp igjen med atomprøvesprengninger og rakettutskytningene. Det kan skje hvis de ikke snart opplever lettelser i sanksjonene.

Kim Jong-uns tale ble fulgt med interesse i Sør-Korea. Dette bildet er tatt ved en jernbanestasjon i Seoul. Foto: Ahn Young-joon / AP

Stans i militærøvelser

– Jeg er klar til å sette meg ned med USAs president når som helst i framtiden og gjøre alle mulige anstrengelser for et resultat som ønskes velkommen av det internasjonale samfunnet, sa han i talen.

Men han krever samtidig at USA og Sør-Korea avslutter for godt sine felles militærøvelser som han sier skaper spenning. Øvelsene har stort sett ikke vært holdt siden toppmøtet.

Det har vært lansert planer om nye møter mellom Kim og Trump i løpet av 2019. Det har også ventet at Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in vil ha nye samtaler i løpet av året.

I september 2018 ble det kjent at Kim Jong-un hadde sendt et brev til Donald Trump og bedt om et nytt toppmøte.

Det er foreløpig uklart om dette blir noe av.

