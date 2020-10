– Jeg har ikke noen tro på at dette viruset er så farlig. Dette er noe byråkratene her i byen har blåst ut av proporsjoner, sa Uber-sjåføren jeg satt på med til flyplassen i Washington, D.C. i går.

Den 69 år gamle, hvite mannen begynte uoppfordret å snakke om hvor urettferdig han mener president Donald Trump blir behandlet, ikke minst etter at covid-19 dukket opp.

– Jeg stoler ikke på de såkalte ekspertene og kommer aldri til å ta den vaksinen, sa han.

Noen timer senere ble det klart at presidenten han skal stemme på, er smittet av koronaviruset.

MANGE MÅ TESTES: President Donald Trump og hans kone, førstedame Melania Trump, har testet positivt for covid-19. Nå starter et stort smittesporingsarbeid hvor flere sentrale politikere i USA trolig må testes.

Munnbindet er blitt politisk

Den siste uka har jeg kjørt på kryss og tvers i flere av delstatene der man venter at presidentvalget vil bli avgjort. I Pennsylvania, Virginia, Nord-Carolina og Georgia er det ett eneste inntrykk som trumfer alle andre:

Amerikanerne lever i helt ulike virkeligheter nå, og koronaviruset har gjort den allerede dype splittelsen mye dypere.

Da republikanere i Pennsylvania var samlet til debattvake utenfor Pittsburgh tirsdag kveld, var det ingen som gikk med munnbind. Å gjøre det, er en politisk sak.

MUNNBINDMOTSTAND: Trump-tilhengere i Las Vegas holder opp skilt med påskriften «I am free – no mask for me», «Jeg er fri – ingen munnbind på meg». Foto: Steve Marcus / AP

Trump og staben hans har den siste uka reist til flere folkemøter i denne delstaten og andre. Der kan en regne med at folk som har vært i nærheten av presidenten og presserådgiveren hans, Hope Hicks, heller ikke har dekket til nese og munn.

For å gå med munnbind i USA betyr noe annet for mange her enn å beskytte andre mot smitte. Det betyr at man lytter til byråkratene og demokratene.

Hvilken effekt vil det få på slike holdninger at presidenten selv er smittet av viruset han har forsøkt å avdramatisere i månedsvis?

REPUBLIKANSKE VELGERE: Disse republikanerne møttes på en pub i McKees Rocks utenfor Pittsburgh for å heie på president Trump tirsdag kveld, da han møtte Biden til debatt. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Sympati eller frykt?

På Twitter strømmer sympatierklæringene inn til Donald og Melania Trump.

Den 74 år gamle presidenten er i risikogruppa når det gjelder et mer alvorlig sykdomsforløp, og selv mange av motstanderne hans ønsker god bedring nå.

Trumps skjebne, midt i den avgjørende fasen i valgkampen, kan føre til en bølge av sympati. Spørsmålet er imidlertid om velgere som ikke har bestemt seg for hvem de vil stemme på, vil la sympatien avgjøre nå?

Det er usikkert. Nå som selv Trump har fått korona, vil noen kanskje få beviset for at viruset rammer dem som ikke passer på.

Det kan være at velgere som ikke har bestemt seg for hvem de skal stemme på blir mer usikre på Trump, fordi det som nå har skjedd skaper enda mer usikkerhet om deres egen framtid.

DEBATTEN: President Donald Trump og Joe Biden møttes til debatt natt til onsdag. Bidens kone Jill hadde på seg munnbind under hele debatten - det samme hadde Melania Trump. Men resten av Trump-familien satt stort sett uten munnbind. Foto: Julio Cortez / AP

Hvilken informasjon folk tror på, virker helt avgjørende i denne valgkampen.

Og at Trump er smittet er i alle fall et faktum alle får svart på hvitt fra både presidenten og fra media på alle sider av den svært polariserte valgkampen.

Hva gjør Biden-kampanjen?

77 år gamle Joe Biden må koronatestes i dag etter at han møtte Trump og staben hans i forbindelse med presidentdebatten på onsdag.

Biden har først de siste ukene begynt å vise seg foran litt større ansamlinger av velgere utendørs. Men han går alltid med munnbind og holder seg mange meter unna.

Han leder med 7–8 prosentpoeng i de siste målingene fra viktige vippestater.

Gjennomsnitt meningsmålinger 6,3 % Kilde: fivethirtyeight

At Trump er smittet kan få flere konsekvenser for Biden:

Hovedbudskapet hans i valgkampen er at USA trenger en solid og samlet plan for å ta styringen over koronaviruset . At selv president Trump er smittet, viser det akutte behovet for en slik plan – om ikke 207.000 døde amerikanere skulle vise det tydelig nok.

. At selv president Trump er smittet, viser det akutte behovet for en slik plan – om ikke 207.000 døde amerikanere skulle vise det tydelig nok. Det er plutselig usikkert om de to gjenstående debattene mellom Biden og Trump vil kunne gjennomføres. Biden kan trenge oppmerksomheten, men samtidig sier et stort flertall av velgerne i målinger at den viktigste grunnen til at de vil stemme på ham, er at han ikke er Trump. Kanskje er det like greit for Biden å slippe flere debatter?

Biden kan trenge oppmerksomheten, men samtidig sier et stort flertall av velgerne i målinger at den viktigste grunnen til at de vil stemme på ham, er at han ikke er Trump. Kanskje er det like greit for Biden å slippe flere debatter? Demokratene kan fortsette å argumentere for ro og orden i styringen av landet, mens kaoset i Det hvite hus øker.

GJORDE NARR UNDER DEBATTEN: Donald Trump har flere ganger gjort narr av Joe Biden for at han bruker munnbind for å beskytte seg selv og andre fra covid-19.

En farlig situasjon for USA

USA har havnet i en sårbar og potensielt farlig situasjon etter dagens store nyhet. Presidenten og førstedamen er koronasmittet, trolig av en i sin egen stab.

Flere andre i Det hvite hus har vært smittet tidligere. Det er farlig for USA når menneskene som leder landet blir satt ut av spill på denne måten.

Hva vil skje hvis flere, helt sentrale personer havner i karatene og ikke kan utføre de avgjørende oppgavene sine?

PENCE: Visepresident Mike Pence og kona Karen Pence deltok på et såkalt «watch party», en debattvake, da Trump og Biden møttes til første duell. Deltagerne sto tett i tett i Lititz, Pennsylvania. Foto: Rachel Wisniewski / Reuters

Det voldsomme usikkerheten dette skaper har fått børsene til å falle kraftig i dag.

Det er ikke gode nyheter for hverken USA eller verden, og enkelte mener USA aldri før har vært så sårbart som nå.

Hva hvis Trump blir alvorlig syk?

Det er mindre enn fire uker til presidentvalget 3. november.

Det hvite hus sier at presidenten er i god form og fortsetter å utøve sine oppgaver. Skulle han bli alvorlig syk, er det usikkert hva som skjer.

Dersom en presidentkandidat dør på dette tidspunktet i valgkampen, er det partiapparatet til republikanerne som har rett til å velge en ny erstatter

Det finnes frister i ulike delstater for når en slik kandidat må være på plass for å få navnet sitt på stemmeseddelen, og den fristen har utløpt i flere steder allerede. Eksperter mener imidlertid at det er lite trolig at rettsvesenet ville nekte å godkjenne en kandidat som blir utpekt etter en slik tragisk hendelse.

Men det er viktig ikke å foregripe noe som helst nå – Trump skal i skrivende stund være i fin form, valgkampen fortsetter og valget vil uansett bli gjennomført.

BIDEN OG HARRIS: Demokratenes presidentkandidat Joe Biden og visepresidentkandidat Kamala Harris – med munnbind. Foto: Olivier Douliery / AFP

Og natt til torsdag møtes visepresident Mike Pence og visepresidentkandidat Kamala Harris til debatt.

Trumps positive koronatest kan kanskje få amerikanerne til å tenke mer på betydningen av slike stedfortredere.

Spesielt når det er to eldre menn som kjemper om å bli USAs president, midt i en pandemi som har smittet den mektigste av dem.