– Statsministeren kalte virusutbruddet i Wuhan for en skremselshistorie og ingenting å være bekymret for. Det forteller statsministerens tidligere rådgiver fra de interne møtene i Downing Street nummer 10 i februar i fjor.

– Jeg advarte ham.

Cummings svarer i dag på spørsmål fra helse- og vitenskapskomiteen i det britiske underhuset.

Kritiserer WHO

Cummings kritiserer ikke bare sin egen regjering. Han mener at Verdens Helseorganisasjon og andre også sviktet.

– Jeg mener det er åpenbart at mange, mange organisasjoner sviktet, sier Cummings, men påpeker at Taiwan stengte grensene og iverksatte en plan nyttårsaften 2019.

– I Vesten, inkludert i Storbritannia, evnet vi ikke å se gjennom røyken, sier Cummings.

Kontroversiell

Dominic Cummings er en kontroversiell figur i britisk politikk. Han var hjernen bak Brexit-kampanjen og har fått æren for å ha hjulpet Johnson til statsministerkontoret. Og han stod bak slagordet «Get Brexit Done» i valgkampen i 2019.

Han jobbet tett med Johnson også da pandemien brøt ut, men sier nå at hans advarsler om at ta viruset mer seriøst ikke ble hørt.

Cummings forlot Downing Street etter en intern maktkamp på slutten av 2020. Siden har han blitt en av de mest høylytte kritikerne av sin tidligere sjef..

– Vi sviktet folket da de trengte oss mest, sa Cummings i dag.

– Jeg vil si unnskyld til alle familier som har mistet noen som har dødd unødvendig.

Cummings fortalte at det var sprøtt at en som Johnson kunne bli statminister i landet og like sprøtt at han selv kunne bli hans rådgiver.

127 000 døde

Storbritannia har lidd under pandemien. 127 000 mennesker smittet av koronaviruset har dødd så lang.

Statsminister Boris Johnson har innrømmet at feil har blitt gjort og at de har lært en lekse, men han sa også at hans ministre har måttet jobbe for å håndtere den største helsekrisen i dette århundre.

Johnson sa, ifølge nyhetsbyrået Reuters, at vaksineprogrammet er en suksess og snart vil få gang på den britiske økonomien.