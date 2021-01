100.000 briter er registrert døde av covid-19

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg beklager å måtte fortelle at antall døde av covid-19 er passert 100.000, sa statsminister Boris Johnson på en pressekonferanse i kveld.

Første landet i Europa

Storbritannia er det første landet i Europa som har så mange koronadødsfall.

Han lovet at landet skulle minnes alle sine døde og hedre alle som har kjempet mot viruset når det hele er over. Johnson takket sykepleiere, leger og politi og alle andre som har gjort sitt for at landet skal komme gjennom den største krisen sine annen verdenskrig.

Statsministeren sa også at det var viktig å lære av denne krisen og ta lærdommen med seg til vaksinen har gjort livet bedre igjen.

Han ville ikke svare på spørsmål om hva myndighetene har gjort feil, siden dødstallene er så høye.

– Vi gjorde alt vi kunne, sa Johnson.

– Mine tanker går til hver eneste person som har mistet noen av sine kjære, sa statsminister Boris Johnson. Foto: Justin Tallis / AFP

Tidligere har USA, Brasil, India og Mexico registrert flere enn 100.000 døde, i USA så mange som 400.000. Det skjer kun 76 dager etter at landet passerte 50.000 koronarelaterte dødsfall, skriver Sky News.

Overfylte sykehus

Ifølge BBC er det reelle tallet nærmere 120.000 dødsfall på grunn av forsinkelse i registrering.

– Fremdeles ligger 35.000 briter på sykehus med covid-19. Sykehus over hele landet strever med å behandle de mange syke, sa regjeringens øverste medisinske rådgiver, Chris Whitty.

Og han kom med en dyster advarsel:

– Vi må dessverre regne med mange flere dødsfall før vi ser effekten av vaksinen.

For tiden er Storbritannia i all hovedsak stengt ned for å hindre at helsevesenet bryter sammen. Landet er hardt rammet av en virusmutasjon som er opptil 70 prosent mer smittsom enn det «vanlige» koronaviruset.

Det første koronarelaterte dødsfallet i Storbritannia ble registrert 30. januar i fjor. Tallene omfatter personer som har dødd innen 28 dager etter å ha fått påvist covid-19.