HRW: Myanmar utsletter rohingya-landsbyer 

Rundt 650.000 rohingya-muslimer ble fordrevet fra delstaten Rakhine i Myanmar til Bangladesh i fjor. Nå melder HRW at regjeringen i Myanmar har jevnet 55 landsbyer med jorden fra november i fjor til nå. Bulldosere og andre store maskiner er brukt til å fjerne alt av bygninger og vegetasjon.

Ødelegger bevis

– Mange av disse landsbyene er steder hvor grusomme handlinger ble begått mot rohingyaene. De burde bli ivaretatt slik at eksperter utnevnt av FN for å dokumentere mishandlingen, kan gå gjennom bevisene for å finne de skyldige, sier HRWs Asia-direktør, Brad Adams.

– Ved å bruke bulldosere i disse områdene er det fare for at man fjerner både minnene og rettighetene til rohingyaene som bodde der.

Myndighetene i landet har tidligere hevdet at områdene ble ryddet for å forbedre veier og bygninger. – Planen er å «gjenreise» landsbyene til en høyere standard enn de hadde før, sier Myanmars minister for sosial velferd, Win Myat Aye til nyhetsbyrået AFP.

Et rohingya-hjem i brann i Myanmar. Fra Gawdu Tharya i Rakhine-provinsen, 7. september 2017. Foto: - / AFP

Nøler med å vende hjem

Rohingyaer ble i fjor drevet på flukt på grufullt vis etter år med stadig voksende hat mot folkegruppen. Masseutdrivelsen ble dermed den raskest voksende flyktningkrisen i 2017, og var også fjorårets verste menneskerettskatastrofe, konkluderte Amnesty i en rapport torsdag

Rohingya-flyktninger rekker armene i været og roper at de ikke vil tilbake til Myanmar. Fra en demonstrasjon i Kutupalong-leiren nær Cox's Bazar i Bangladesh, 22. januar 2018. Foto: Manish Swarup / AP

Ifølge en avtale mellom Myanmar og Bangladesh skulle hjemsendelsen av flyktningene ha startet i januar. Men mange rohingyaer nekter å dra hjem uten klare garantier om sikkerhet og grunnleggende rettigheter.

Bulldosering av hele landsbyer forsterker frykten for at de egentlig er uønsket i Myanmar.

EU forbereder sanksjoner

Disse 10 rohingyaene i landsbyen Inn Din ble etterpå henrettet og slengt i en massegrav, 2. september i fjor. Det finnes også bilder av en av massegrav i Inn Din. Foto: HANDOUT / Reuters

Både FN og USA har karakterisert Myanmars angrep på rohingyaene som «etnisk rensing». USA og Canada har innført sanksjoner, men i FNs sikkerhetsråd har motstand fra vetomaktene Russland og Kina gjort det umulig å få vedtatt straffetiltak.

Nå forbereder EU sine egne sanksjoner, rettet mot en gruppe generaler. Det jobbes med å sette opp en liste over navn som vil bli nektet innreise til EU. Eventuelle bankkonti i EU-land vil også bli frosset.

Det er EUs utenrikssjef Federica Mogherini som har ansvar for å legge fram forslag til straffetiltak rettet mot Mynamars militære.

