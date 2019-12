USAs ambassade i Irak forsøkt stormet

Militsmedlemmene og deres tilhengere klarte å sette fyr på en sikkerhetspost ved inngangen, melder nyhetsbyrået Reuters.

Sikkerhetsstyrker inne i ambassaden har brukt tåregass og sjokkgranater mot demonstrantene for å spre dem. Det kom tidligere tirsdag også inn rapporter om at skudd har blitt avfyrt.

Ifølge AP har demonstrantene smadret flere dører inn til ambassadeområdet. Det er foreløpig meldt om at tolv militsmedlemmer har blitt skadd som følge av tåregassen og sjokkgranatene, ifølge Reuters.

APs reporter meldte også om flammer og røyk inne på ambassadeområdet og minst tre amerikanske soldater oppe på taket.

Iraks statsminister Adel Abdul-Mahdi sier i en uttalelse tirsdag at demonstrantene som har stormet ambassaden må forlate eiendommen «umiddelbart».

– Vi minner om at aggresjon eller trakassering av en ambassade vil slås ned på hardt av sikkerhetsstyrker og straffes hardt i henhold til loven, sier han.

Demonstranter setter fyr på et skilderhus utenfor ambassaden tirsdag.

Ambassadør i sikkerhet

Reuters skriver at den amerikanske ambassadøren og flere ansatte ved ambassaden har blitt evakuert. Nyhetsbyrået siterer to anonyme irakiske tjenestemenn, som ikke kunne si når ambassadøren skal ha forlatt ambassaden.

Men en ikke navngitt kilde tett på ambassaden sier til BBC at ambassadør Matthew Tueller er på juleferie og at han forlot landet før helgen. Nyhetsbyrået AFPs kilde avviser at noen er evakuert og legger til at ambassadøren har vært på ferie utenfor Irak i to uker.

Flere tusen demonstranter og militskrigere samlet seg tirsdag utenfor den amerikanske ambassaden for å vise sin misnøye mot USAs flyangrep mot en Iran-støttet irakisk milits i helgen.

Flere tusen demonstranter og militskrigere protesterer tirsdag utenfor den amerikanske ambassaden mot USAs flyangrep mot en Iran-støttet irakisk milits i helgen. Foto: THAIER AL-SUDANI

25 krigere fra militsen ble drept i luftangrepet og demonstrantene tok seg til ambassaden etter først å ha deltatt i begravelsesfølget til flere av disse.

Bagdad-regjeringen kaller angrepene et åpenbart brudd på irakisk suverenitet og sier at forholdet til USA, som har over 5.000 soldater i landet, står på spill.

Trump anklager Iran

USAs president Donald Trump gikk tirsdag ut på Twitter og beskyldte Iran for å stå bak angrepet på ambassaden, og lovte å holde landet «ansvarlig».

– Iran drepte en amerikansk kontraktør og skadet mange. Vi gjengjeldte hardt og vil alltid gjøre det. Nå orkestrer Iran et angrep på USAs ambassade i Irak. De kommer til å bli stilt helt og holdent til ansvar. Vi forventer i tillegg at Irak bruker sine styrker til å beskytte ambassaden, skriver han.

Satte fyr på det amerikanske flagget

Mange av de sørgende gikk etter begravelsene i Bagdad nyttårsaften videre til den tungt bevoktede grønne sonen, som huser ambassader og regjeringskontorer.

En strøm av menn, mange av dem i uniform, samt flere kvinner, gikk rett gjennom veisperringene som vanligvis hindrer folk flestes tilgang til den grønne sonen.

Den rasende folkemengden skal ha ropt «ned med USA» og kastet vann og stein over muren til ambassaden.

Hundrevis av tilhengere av den sjiittiske militsen ødela i forkant av stormingen sikkerhetskameraer på muren utenfor ambassaden, forsøkte å rive ned inngangsporten og satte fyr på tre tomme brakker som brukes av sikkerhetspersonell ved ambassaden.

Demonstrantene satte fyr på amerikanske flagg og hengte opp gule flagg tilhørende militsen Hizbollah-brigadene (Kataeb Hizbollah). USAs angrep mot militsen har vakt raseri og kraftig fordømmelse i Irak.

Demonstrantene vises gjennom et knust vindu i sikkerhetskontrollen ved ambassaden. Foto: Khalid Mohammed

Lover gjengjeldelse

Amerikanske militærfly bombet søndag kveld en rekke baser i Irak og nabolandet Syria tilhørende Hizbollah-brigadene. Militsen regnes blant de mest radikale fraksjonene i Hashed al-Shaabi, en mektig paramilitær organisasjon i Irak. Nettverket består av en rekke militser som får iransk støtte, men som i stor grad er innlemmet i Iraks sikkerhetsstyrker.

Hizbollah-brigadene har lovet å gjengjelde de amerikanske angrepene. USA mener bombingen ble utført i selvforsvar og anklager militsen for å stå bak et rakettangrep mot en irakisk base der en sivil amerikansk kontraktør ble drept forrige uke.

Demonstrantene satte fyr på gjenstander utenfor ambassaden. Foto: Khalid Mohammed / AP

Masseprotester

Irakiske ledere frykter i økende grad at landet deres skal forvandles til en slagmark i den tilspissede striden mellom Iran og USA. Myndighetene i Irak sliter allerede med voldsomme demonstrasjoner fra folk som er lei av korrupsjon og Irans enorme politiske innflytelse i Irak.

Masseprotestene i Irak tvang i forrige måned statsminister Abel Abdel Mahdi til å gå av, men han sitter inntil videre som leder av et forretningsministerium.