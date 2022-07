Hevnet seg på torturisten etter 31 år

– Jeg gikk til dødskomiteen fire ganger, mer enn noen andre.

Det forteller Iraj Mesdaghi da NRK treffer ham i en leilighet i Stockholm i oktober 2021. På 80-tallet var han fange i flere iranske fengsler. Det var i Gohardasht han traff det han kaller dødskomiteen.

Han forteller at komiteen ville at han skulle underskrive et dokument der han lovet å ikke drive med politikk hvis han ble sluppet fri.

– Jeg skrev det ned og jeg overlevde, for et par timer. På kvelden tok de meg tilbake til komiteen.

Han forteller at han måtte skrive en ny erklæring.

– Da skrev jeg to setninger: Jeg fordømmer Mujahedin og andre grupper som jobber mot Irans islamske republikk.

– Hva skjedde med folk som svarte feil?

– De ble henrettet. I løpet av et par minutter tok de dem med til henrettelsesstedet. De ble hengt opp.

Mesdaghi har fryktelige ting å fortelle. Men likevel sprudler han, for han var med på å lure en av gjerningsmennene i en felle. Nå er det han som er fengslet i Stockholm. Mesdaghi regnet med å få ham dømt, var selv et av vitnene.

Han skulle få rett. Torsdag denne uken ble Hamid Noury dømt til livstid i fengsel for forbrytelser mot menneskeheten og drap.

Presteregimets massemord

I 1988 gikk det iranske regimet hardt inn for å fjerne alle som ble oppfattet som fiender av regimet.

Flere tusen politiske fanger ble stilt for såkalte dødskommisjoner. Mange av dem tilhørte den marxistinspirerte gruppen Folkets Mujahedin, som tidligere hadde samarbeidet med de ultrareligiøse om revolusjonen mot sjahen Muhammed Reza Sjah Pahlavi.

Fakta om Folkets Mujahedin Ekspandér faktaboks Folkets mujahedin (Mujahedin-e Khalq) ble dannet som en islamsk-marxistisk gruppe i Iran på 1960-tallet og har opp gjennom årene benyttet en rekke navn og forkortelser.

Gruppen ledes av Maryam Rajavi, etter at ektemannen Masud Rajavi forsvant sporløst i 2003. Han er etterlyst av Irak for forbrytelser mot menneskeheten.

Ifølge norske og internasjonale eksperter hersker det en ekstrem lydighetskultur i bevegelsen, som har liten eller ingen støtte i Iran.

MeK sto på 1970-tallet bak flere angrep og attentat mot amerikansk mål i Iran.

I 1979 var de med på å bringe ayatolla Khomeini til makten, men røk senere uklar med ham og fortsatte sine aksjoner til de ble tvunget i eksil og slo seg ned i Irak.

På 1980-tallet kjempet de på Iraks side i krigen mot Iran og på 1990-tallet hjalp de Saddam Hussein med å slå ned kurdiske og sjiamuslimske opprør i Irak.

Gruppen sto lenge på både USAs liste over terroristorganisasjoner, men lyktes etter omfattende lobbyvirksomhet med å bli fjernet fra lista i 2012.

Gruppen har i dag base i Albania, etter å ha blitt kastet ut av Irak i 2013.

Mange tidligere støttespillere og medlemmer har de siste tiårene brutt med gruppen og mener den tidligere politiske bevegelsen er blitt en sekt. Kilde: NTB

Ingen vet helt hvor mange som ble drept, men anslaget til Amnesty International er rundt 5000 personer.

Ayatolla Ruhollah Khomeini var Irans ubestridte leder etter den islamske revolusjonen i 1979. Og den som gav ordren om å henrette de politiske fangene. Her er Khomeini avbildet 13. mai 1988, like før fatwaen som ledet til fengselsmassakrene. Foto: Sayaad / AP

Iraj Mesdaghi var blant de mange som havnet i fengsel. Der møtte han Hamid Noury forteller han NRK.

Men Noury brukte ikke sitt virkelige etternavn, Mesdaghi kjente ham først som Hamid Abbasi. Den første gangen han traff Abbasi var da han og flere venner ble torturert samtidig.

– Det var en tunnel hvor vaktene stod på hver side. De hadde elektriske kabler. De sparket deg og slo deg så hardt. Abbasi var der.

Mesdaghi traff Abbasi ved en rekke anledninger. Mesdaghi forteller at han sendte folk til henrettelse.

– Når vi forlot dødskomiteen var vi i en lang korridor. Vi satt der. Hamid Noury kom til dødskorridoren. Han ropte opp navnene deres. De ble stilt opp i kø. Han sa til en vakt at han skulle ta dem til «enheten». Det var en kode dem imellom som betydde ta dem med til henrettelsesstedet, sier Mesdaghi.

Det var en tilfeldighet som avslørte mannens virkelig navn, forteller han.

– Min venn ble slått av Hamid Abbasi. Da han torturerte ham, falt identitetskortet ned. Han kunne se at det ekte navnet hans er Hamid Noury. Han fortalte meg det.

Mesdaghi smiler.

– Jeg skrev det ned, og derfor ble han arrestert. Det var et mirakel. Etter 31 år.

Iraj Mesdaghi har samarbeidet med en rekke personer for å lure Hamid Noury til Sverige. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Lurt til Sverige

Iraj Mesdaghi samarbeidet med Hamid Nourys svigersønn for å lure ham til Sverige, hvor han kunne bli pågrepet.

Svigersønnen hadde et opprinnelig et dårlig forhold til sin svigerfar, men klarte likevel å lure ham med løfter om luksusferie og tilgang på unge kvinner.

Mesdaghi viser NRK en Youtube-video av Noury som kjører bil i Iran mens han synger og er glad.

– Han lytter til stemmen til Marjan, en berømt sanger som ble forbudt i Iran. Hun var en politisk fange i Evin fengsel. Vi viste ham noen bilder av jenter og han trodde han skulle få møte dem i Sverige. Det er derfor han synger. Det er derfor han er så lykkelig.

– Men det skjedde ikke?

– Nei, selvfølgelig ikke. Han ble arrestert på Arlanda flypass. Han ble arrestert på flyet.

Bilde av Hamid Noury fra svensk politi. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Nekter straffskyld

Svenske etterforskere knyttet Noury til 110 drap mellom 30. juli og 16. august 1988.

Selv hevder Hamid Noury at svensk politi har tatt feil mann. Han hevdet i retten at han jobbet i et annet fengsel og at han dessuten hadde permisjon den sommeren.

NRK snakket med Nourys sønn Majid Noury som var i Stockholm da rettssaken startet i oktober. Han og broren var ikke født i 1988, men de støtter faren og mener at Folkets Mujahedin står bak rettsforfølgelsen av ham.

– Min far er familiekjær, snill og omsorgsfull. Vi er hans familie. Vi elsker ham og han elsker oss. Denne mannen stod og står alene mot en terrorgruppe.

Majid Noury og broren var i Stockholm tingrett i oktober for å følge rettssaken mot faren, Hamid Noury. Foto: Lokman Gorbani / NRK

Iraj Mesdaghi husker ham derimot godt fra 1988. Han synes det er fornøyelig at Noury lot seg lokke i en felle med løfter om luksus og unge kvinner.

– Men dette er det virkelige ansiktet til den iranske bøddelen. Dette er det virkelige ansiktet til håndhevere av iransk juss. Alle gode, vakre ting er forbudt for folket, men ikke for dem selv.