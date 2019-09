Hevder drapsdømt mann har tilstått «Making a murderer»-drapet

Teresa Halbach ble funnet drept 31. oktober for snart 14 år siden. I 2007 ble Steven Avery og nevøen Brendan Dassey dømt til fengsel på livstid for drapet.

Saken ble verdenskjent da dokumentarserien «Making a murderer» ble sluppet på Netflix i 2015.

DØMT: Brendan Dasseys livstidsdom ble først opphevet, men opphevelsen ble forkastet av en høyere domstol. Foto: Eric Young / AP

I løpet av de ti episodene avdekket serien en rekke svakheter ved de to rettssakene, og det ble hevdet at politiet blant annet har plantet bevis og utført tvilsomme avhør.

Serien skapte sterke reaksjoner, og flere hundretusen skrev under et opprop om at de to mennene måtte løslates. Serien har også fått kritikk fra aktoratet og politiet for å være for subjektive i sin fremstilling av saken.

Tilsto i intervju

I fjor høst møtte NRK den prisvinnende journalisten Shawn Rech som holder på med dokumentaren «Convicting a Murderer» som forsøker å balansere versjonen som kom fram i Netflix-serien.

Det var i forbindelse med innspillingen av denne dokumentaren at den angivelige tilståelsen kom fram.

Rech intervjuet en mann fra Wisconsin som sitter fengslet for et annet drap. Mannen skal da ha hevdet at han også hadde Teresa Halbachs liv på samvittigheten, ifølge Newsweek og gjengitt av ABC Nyheter.

– Vi har ikke kunne bekrefte om tilståelsen holder vann, men siden den kommer fra en drapsdømt mann fra Wisconsin, følte vi oss ansvarlige for å overlate de mulige bevisene til politiet, sier Rech til Newsweek.

– Store mengder informasjon

DREPT: Teresa Halbach ble drept i 2005. Nå skal en hittil ukjent person ha tilstått drapet. Foto: Tom Pearce / AP

Dersom tilståelsen skulle vise seg å være reell, kan Avery på ny bli benådet etter å ha sonet for en forbrytelse han ikke har gjort.

Avery satt 18 år i fengsel for en voldtekt han ikke begikk, men rett etter løslatelsen ble han altså anklaget for drapet på Teresa Halbach.

Livstidsdommen mot Brendan Dassey ble først opphevet av en domstol i Wisconsin i 2016, men en høyere domstol valgte året etter å omgjøre denne beslutningen.

Produksjonen av dokumentaren har pågått i 20 måneder, og Rech lover flere overraskelser.

– Vi har avdekket en ufattelig mengde informasjon og bevis som skal lede oss til sannheten. Våre undersøkelser slutter ikke her, sier Rech.

Identiteten til mannen er foreløpig ikke kjent i påvente av at politiet skal få tilståelsen, men Rech understreker at det ikke dreier seg om Avery eller Dassey.

«Convicting a Murderer» skal være ferdig innen mars neste år, og vil få premiere i løpet av 2020.