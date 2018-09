Han skal motbevise «Making a Murderer»

– «Making a Murderer» var ganske åpenbart et forsøk på å frikjenne Steven Avery og Brendan Dassy. Som egentlig er helt greit, men man må likevel spille etter journalistiske regler. Netflix-serien utelot en del bevis og var redigert på en ganske emosjonelt manipulativ måte, sier Shawn Rech.

Rech er en 53 år gammel journalist fra Missouri i USA, som hele ni ganger har vunnet den prestisjetunge Emmy-prisen for sine krimdokumentarer.

Som de fleste andre lot han seg sjokkere av Netflix-dokumentarserien fra 2015, om drapet på 25 år gamle Theresa Hallbach i 2005. Dømt og fengslet for ugjerningen var den tidligere feilaktig voldtektsdømte Steven Avery og hans nevø Brendan Dassy.

«Making a Murderer» sådde ikke bare tvil om skyldspørsmålet og politiets etterforskning – den ble også et globalt fenomen for Netflix. I oktober kommer sesong to, som skal følge etterspillet av Avery og Dassys domfellelse.

– Da jeg så «Making a Murderer», trodde jeg Steven Avery var uskyldig. Nå er jeg ikke så sikker lenger. Men det som er viktig, er at seerne får bestemme selv etter å ha hørt alle fakta, sier Rech.

Fakta om «Making a Murderer» Ekspandér faktaboks En ti episoder lang krimdokumentar fra Netflix.

Omhandler amerikaneren Steven Avery.

Avery ble i 2003 frifunnet for en voldtekt. Da hadde han sittet 18 år i fengsel.

I 2005 ble han arrestert på nytt. Denne gangen for mordet på fotografen Theresa Halbach.

I løpet av de ti episodene avdekket «Making a Murderer» en rekke svakheter ved de to rettssakene, og hevder politiet blant annet har plantet bevis og utført tvilsomme avhør.

I 2007 ble Avery og hans nevø dømt til livstid i fengsel for mordet på Therese Halbach.

«Making a Murderer» skapte voldsomme reaksjoner fra seere verden over. Mer enn 100.000 signerte et opprop om å benåde Avery etter seriens premiere i 2015.

Serien har også fått kritikk fra aktoratet og politiet for å være for subjektive i sin fremstilling av saken.

Nye bevis

Han er i Oslo for å promotere sin egen dokumentarserie om drapet, «Convicting a Murderer» på Nordiske seriedager. I den presenterer Rech fakta og bevis han mener var fraværende i Netflix' versjon av saken.

– Som journalist må man alltid gjøre et valg om hva man skal ha med. I vår serie får man se at Netflix utelot en del bevis som er nødvendige å belyse for å gi publikum et mer komplett bilde av saken, sier han.

Rech mener «Making a Murderer» bevisst fremmet Steven Averys sak, og særlig underspilte Averys rulleblad og kriminelle historikk.

I «Convicting a Murderer» har Rech snakket med partene han mener ikke var godt nok representert: Politifolkene, etterforskningslederne og aktoratet.

– Vi vil fremlegge nye beviser og informere bedre om Averys historie, men vi dekker også konspirasjonsteoriene som har fulgt saken, og ber de rettslige tjenestemennene motbevise dem. Vi ønsker å gi svar til spørsmålene «Making a Murderer» skapte, sier Rech.

Netflix opplyser via sitt norske kommunikasjonsbyrå Släger at de ikke ønsker å kommentere saken.

Viser fansens trusler

En av nøkkelscenene i «Making a Murderer» viste hvordan Averys nevø, da 16 år gamle Brendan Dassy, tilsto ugjerningene under press i et forhør med politiet.

– Det ble tydelig vist at Dassy tilsto under press, men ikke at han allerede hadde tilstått ved en tidligere anledning. Dette er ting folk må se før de dømmer skyld eller uskyld, sier Rech.

Han forteller at «Convicting a Murderer» ikke tar stilling til skyldspørsmålet, som han mener flere av Netflix-seriens mest ihuga fans har vært for kjappe med å konkludere.

Rechs serie viser også hvordan politifolkene og etterforskerne i saken har mottatt trusler og sjikane fra enkelte fans av serien. Truslene kommer fra hele verden – også fra Norge.

– Vi mottok 37 cd-plater fra politiet fulle av trusler og sjikane fra fans over hele verden, inkludert Norge. Det viser hvor engasjerte folk blir av denne saken, sier han.

I sin nye serie «Convicting a Murderer» viser Shawn Rech frem trusler politiet har fått etter Netflix-serien «Making a Murderer». En av de truende i klippet hevder å komme fra Norge. Du trenger javascript for å se video. I sin nye serie «Convicting a Murderer» viser Shawn Rech frem trusler politiet har fått etter Netflix-serien «Making a Murderer». En av de truende i klippet hevder å komme fra Norge.

Foreløpig er det ikke kjent når eller hvor «Convicting a Murderer» skal vises. Rech sier interessen for serien er stor, og at han er i kontakt med flere distributører, men ønsker ikke å navngi konkrete aktører overfor NRK.