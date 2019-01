Her tråkker hun på det israelske flagget

Hendelsen skjedde 27. desember da Jordans informasjonsminister Jumana Ghunaimat skulle inn i et kontorbygg i hovedstaden Amman.

Ghunaimat var der for å delta på et møte med den nasjonale fagforeningen i deres hovedkvarter.

Bildene som ble tatt av henne viser at hun tråkker på et israelsk flagg ved inngangspartiet. Flagget er malt på gulvet og de besøkende oppfordres til å gå på det.

Hendelsen har fått stor oppmerksomhet siden Ghunaimat er talsperson for den jordanske regjeringen.

Skulle i møte

Det israelske flagget er malt på gulvet ved hovedinngangen. Over flagget er det påklistret merker som skal forestille fotavtrykk.

Hovedinngangen til kontorbygningen der den jordanske fagorganisasjonen har sitt hovedkvarter. Foto: KHALIL MAZRAAWI / AFP

Det er ment som en oppfordring om å gå over det israelske flagget, ifølge The Times of Israel.

– Dette er gjort for å minne alle våre medlemmer og alle som går inn i denne bygningen om at vi er motstandere av normaliseringen som har foregått i forhold til Israel, sier en talsperson for den jordanske fagforeningen.

Talspersonen omtaler videre Israel som «den sionistiske fienden».

Tråkket på flagget

Da informasjonsminister Jumana Ghunaimat skulle gå gjennom hovedinngangen valgte hun å tråkke på det israelske flagget.

I Jordan har informasjonsministeren fått ros. Hendelsen kan tolkes som om Ghunaimat med dette viser en klar holdning overfor Israel.

Informasjonsminister Jumana Ghunaimat sammen med Jordans statsminister Omar al-Razzaz. Foto: Muhammad Hamed / Reuters

Fotografiet har også skapt reaksjoner i Israel. Det å tråkke på et nasjonalflagg blir sett på som krenkende i de fleste land, også blant israelere.

Ifølge al-Jazeera er oppfordringen om å vise forakt for det israelske flagget også gjort som en protest mot israelernes okkupasjon av palestinske områder.

Den israelske avisen Jerusalem Post har lagt ut en video som viser hvordan flaggskjendingen foregår ved inngangen til kontorbygget.

Israel reagerer

Det israelske utenriksdepartementet ser på hendelsen som alvorlig og mener den viser at den jordanske ministeren mangler respekt for Israel.

Det er sendt en skarp protest til jordanske myndigheter gjennom den israelske ambassaden i Amman.

Foreløpig har jordanske myndigheter svart forsiktig på kritikken fra Israel. De presiserer at «Jordan respekterer fredsavtalen med Israel». Den ble inngått i 1994.

En talsmann for jordanske myndigheter, Majed Qatarneh, sier til The Jordan Times at de er i dialog med israelerne. De har blant annet forklart at hovedkvarteret til fagforeningen er en privat bygning.

Jordans statsminister Omar al-Razzaz brukte en sidedør for å unngå å tråkke på det israelske flagget. Foto: Muhammad Hamed / Reuters

Jordans statsminister Omar al-Razzaz benyttet ikke hovedinngangen da han kom for å delta på det samme møtet. Han benyttet i stedet en sidedør og unngikk dermed å tråkke på det israelske flagget.

Det skal ha ført til at statsministeren har fått kritikk i Jordan. Omar al-Razzaz anklages for å vise at han støtter Israel.