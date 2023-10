Armenere frykter nye angrep fra Aserbajdsjan

For to uker siden bodde det 50.000 mennesker i Stepanakert. Nå er det bare noen få hundre igjen.

– Medisinsk personell har reist, de som jobber for vannverket har reist, selv direktøren for likhuset har reist. Det er surrealistisk, sa lederen for Røde Kors' sitt team i byen, Marco Succi til Reuters torsdag.

Det er situasjonen etter at Aserbajdsjan i løpet av et par uker har tatt kontroll over det armensk-bebodde området.

Fakta om Nagorno-Karabakh Ekspander/minimer faktaboks En region i Aserbajdsjan nær grensen til Armenia. Flertallet av befolkningen er etniske armenere.

Internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men siden 1994 har armenske separatister kontrollert deler av området.

Til tross for armensk dominans var Nagorno-Karabakh en del av Aserbajdsjan i sovjettiden.

I 1988 prøvde det lokale parlamentet å få området lagt under Armenia, noe som førte til krig i 1991, da Sovjetunionen falt fra hverandre. Rundt 30.000 mennesker ble drept og over en million drevet på flukt. I 1994 signerte partene en våpenhvile, men uten at de ble enige om en fredsavtale.

I 2020 brøt det igjen ut krig mellom Aserbajdsjan og armenske separatister støttet av Armenia. Krigen varte i halvannen måned og endte med seier til Aserbajdsjan, som gjenerobret deler av Nagorno-Karabakh.

19. september innledet Aserbajdsjan et massivt angrep på separatistenes stillinger og tok raskt full kontroll over resten av Nagorno-Karabakh.

De siste ukene har over 100.000 av armenere flyktet fra Aserbajdsjan.

Flertallet av befolkningen både i Armenia og Nagorno-Karabakh er kristne og tilhører den armensk-ortodokse kirken. I Aserbajdsjan er flertallet av innbyggerne muslimer. Fakta: AFP/NTB

– Vanligvis tar det to timer å kjøre fra Stepanakert til grensen mot Armenia. For de som flyktet tok det halvannet til to døgn før de endelig var i sikkerhet. Det sier Katar Taslakyan, som nå arbeider som frivillig for å hjelpe flyktningene.

Tatt imot over 100.000

Katar Taslakyan jobber til daglig som guide i Armenia, men er nå opptatt med å ta seg av flyktningene som har strømmet til landet. Foto: Kristian Elster / NRK

Over 100.000 av de 120.000 som bodde i Nagorno-Karabakh har flyktet til Armenia siden kampene brøt ut 22. september.

Det er mange flyktninger for et land som Armenia, som selv bare har 3 millioner innbyggere,

Likevel er flyktningene tatt godt imot. Armenere stiller opp og hjelper de som kommer, forteller Katar.

– Noen er tatt imot av venner og familier, selv om det betyr at tolv mennesker må bo i en toroms leilighet. Andre har flyttet inn i tomme boliger, mens atter andre har blitt plassert på hoteller rundt om i landet, sier hun.

Flyktninger fra Nagorno-Karabakh i slutten av september. Hele territoriet er nå omtrent tømt for folk. Foto: AP

– Følelse av samhold

De fleste har slått seg til i hovedstaden Jerevan, der mange har åpnet sine hjem. Katar sier at hun de siste dagene har jobbet til midnatt eller 03.00 om natten med å hjelpe.

– Jeg kjenner en kvinne som flyktet fra kamper i 2020. Nå har familien hennes kommet. Det er foreldrene og to brødre med familie. Nå bor de i en tom bolig som eies av en venn. Jeg har hjulpet dem med å få tak i madrasser, tepper og annet, sier hun.

Katar forteller at folk hun ikke kjenner har gitt henne ting som hun kan gi videre til flyktningene.

– Det som har skjedd har gitt en følelse av samhold og vi har klart å unngå at folk har havnet på gaten, sier hun.

Mens innbyggerne har flyktet fra Stepanakert, beiter etterlatte kuer fortsatt ved byen. Foto: AP

Har sultet i månedsvis

Det aserbajdsjanske angrepet i september kom etter at Nagorno-Karabakh har vært isolert siden desember i fjor.

Da blokkerte aserbajdsjanske styrker Lachin-korridoren, en vei som gikk fra selve Armenia til Nagorno-Karabakh.

Det var den eneste måten å få forsyninger inn i Nagorno-Karabakh. Til å begynne med fikk Røde Kors komme frem, men siden juni har alt vært blokkert, skriver The Guardian.

Resultatet er at innbyggerne i enklaven har levd nær sultegrensen i lang tid.

Katar forteller at etter ni måneder med sult, får barna som har flyktet, nå endelig smake søtsaker.

– Jeg hørte et barn spørre moren om hun kunne spise hele småkaken, eller om hun skulle spare halvparten til i morgen, sier Katar.

Det grønne området er Nagorno-Karabakh.

Frykter nye angrep

Aserbajdsjan har ved hjelp av oljepenger styrket militæret kraftig de siste årene. Det førte til at de kunne ta kontrollen over Nagorno-Karabakh i løpet av få dager.

Nå frykter Katar og andre armenere at Aserbajdsjan planlegger nye angrep.

The Guardian skriver at Aserbajdsjans president og parlament den siste tiden har brukt uttrykket «Vest-Aserbajdsjan».

Det dreier seg om den armenske regionen Siunik, en del av Armenia som ligger mellom selve Aserbajdsjan og den aserbajdsjanske provinsen Nakchivan.

– Det er en tydelig frykt for at Aserbajdsjan kan starte nye angrep når som helst. Den frykten deles av alle armenere, sier Katar.

Hun sier at mange flyktninger lar være å bosette seg i grenseområdene, nettopp på grunn av denne frykten.

I stedet er det hovedstaden Jerevan som har tatt imot flest flyktningene. Mange har allerede klart å komme seg i jobb, hjulpet av de innbyggerne i hovedstaden.

– Midt i redselen er det fellesskap og solidaritet. Å se samholdet i en vanskelig tid hjelper mot smerten vi opplever, sier Katar Taslakyan fra hovedstaden Jerevan.