Her spiller elefantene polo «for livet»

I den årlige King's Cup bytter polospillere ut hest med elefant. Turneringen er på sitt 15. år, og finner sted i Bangkok i Thailand.

Det er ikke fordi de ca. fire tonn tunge elefantene egner seg bedre til å spille polo enn en fullblods hingst, men til inntekt for å beskytte elefanter.

«Vi har til sammen samlet inn over 1,3 millioner dollar til inntekt for mange forskjellige prosjekter for tamme og ville elefanter i Thailand, og skal nå utvide til andre asiatiske land,» sier initiativtaker Tim Boda til Reuters.

Svarthandel

Elfenbenshandel er ulovlig i nesten hele verden. Likevel dreper krypskyttere årlig tusenvis av elefanter. Elfenben brukes blant annet til å lage typiske turistvarer som smykker og dekorasjoner. Det største markedet for elfenbensvarer er i Kina, ifølge Chicago Tribune.

MEGABESLAG: Thailand er et knutepunkt for elfenbenshandel, og årlig beslaglegges tonnevis av elfenben. Foto: Athit Perawongmetha / Reuters

Thailand er et knutepunkt for elfenbensmugling, ifølge Organized Crime and Corruption Reporting Project, og nylig ble en gambisk mann arrestert med 422 elefanttenner i Bangkok. Dette har en verdi på i underkant av en halv million dollar.

Ifølge Bangkok Post har 24 mennesker blitt arrestert for koblinger til elfenbenshandel, og over syv tonn elfenben blitt beslaglagt, siden 2015.

Denne typen handel er det altså håpet at de polospillende elefantene skal til livs.

Poloturneringen har likevel ikke bare fått positive reaksjoner. Flere dyrevernsorganisasjoner mener elefantene utnyttes, og Wildlife Friends Foundation mener ny lovgivning gjør elefantpolo ulovlig i Thailand.

Arrangøren avviser derimot anklagene og mener de gir elefantene en ferie fra sitt vanlige liv.