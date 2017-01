Her snakker Trump med Putin: – Et godt klima for samarbeid

Trumps pressetalsmann Sean Spicer skrev i 18-tiden norsk tid på Twitter at de to presidentene snakket sammen.

Flere russiske nyhetsbyråer melder at situasjonen i Ukraina skal ha vært et tema. De to statslederne skal også ha snakket om Irans atomprogram, ifølge Reuters.

– Det var et godt klima for å gjenopprette samarbeidet mellom USA og Russland, skriver russiske nyhetsbyråer og viser til en uttalelse fra den russiske regjeringen.

– Begge parter uttrykket et ønske om jobbe sammen for å stabilisere russisk-amerikansk samarbeid på en konstruktiv måte, som likemenn, til begges fordel, heter det i en uttalelse fra Putin etter den første telefonsamtalen mellom de to statslederne.

Det hvite hus har ennå ikke kommentert hva de to presidentene snakket om.

– Skal bekjempe IS

Putin virker opprømt etter samtalen med Trump. Her snakker han i telefonen i et helikopter i 2015. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

De to statslederne skal også ha snakket om Irans atomprogram, ifølge Reuters. I tillegg skal de ha avtalt et møte ansikt til ansikt, uten at det foreløpig har blitt opplyst detaljer om tid eller sted.

Trumps rådgiver Kellyanne Conway sa i forkant av møtet til CBS at kampen mot terrorisme og situasjonen kom til å bli et tema. Dette bekreftes fra russisk hold lørdag kveld.

– Trump og Putin er enige om å koordinere innsatsen for å bekjempe Den islamske staten og andre terrorgrupper i Syria, heter det i en uttalelse fra Kreml.

Snakket ikke om sanksjoner

Donald Trump snakket lørdag 45 minutter med Angela Merkel på telefon. Foto: ODD ANDERSEN / Afp

Trump har lenge kommet med uttalelser som viser at han er innstilt på å nærme seg Russland politisk. De siste månedene har han også hintet til at det kan bli aktuelt å lette på de omfattende sanksjonene mot Russland etter invasjonen av Ukraina.

Fra russisk hold heter det at begge parter vektla viktigheten av å gjenopprette handelsavtaler som er til fordel for begge parter. Konkrete samtaler om å lette på de økonomiske sanksjonene mot landet skal det imidlertid ikke ha vært, ifølge Kreml.

Trump har tidligere snakket varmt om sin russiske kollega. Under en pressekonferanse fredag var han imidlertid noe mer tilbakeholden.

– Jeg kjenner ikke mannen. Jeg håper at vi får et fantastisk forhold, det er mulig, men det er også mulig at vi ikke får det, sa Trump.

– Skal holde jevnlig kontakt

Diplomater og politikere vil følge nøye med på Trumps Twitter-konto de neste dagene, ettersom en lettelse i sanksjonene vil innebære et brudd med vestlig konsensus om å holde en hard linje mot stormakten i øst etter invasjonen av Ukraina.

På pressekonferansen med Storbritannias statsminister før helgen kunne det imidlertid virke som om Trump hadde ombestemt seg. «Det er altfor tidlig å si noe om det», sa Trump på spørsmål fra journalistene.

Fra russisk hold heter det at Trump og Putin i samtalen også ble enige om å holde jevnlig kontakt i dagene fremover.

Reaksjoner på innreiseforbud

François Hollande skal ha advart Trump mot konsekvensene av en proteksjonistisk politikk. Foto: ODD ANDERSEN / Afp

Samtalen med Putin kommer på en dag med hektisk telefonaktivitet for den nyvalgte amerikanske presidenten.

Senere på lørdagen snakket Trump også med den franske presidenten François Hollande, som har fordømt Trumps innreiseforbud for flyktninger. I en uttalelse fra Hollandes kontor heter det at Hollande advarte Trump mot de økonomiske og politiske konsekvensene av en proteksjonistisk utenrikspolitikk.

Hollande skal også ha oppfordret Trump til å respektere prinsippet om å akseptere flyktninger, og påpekt viktigheten av et sterkt Nato, ifølge Reuters.

45 minutter med Merkel

Trump hadde da allerede snakket med både Japans statsminister Shinzo Abe, Australias statsminister Malcolm Turnbull og med Tysklands statsminister Angela Merkel.

Ifølge Det hvite hus snakket Trump og Merkel sammen i 45 minutter. Ifølge en talsmann for Merkel skal de to blant annet ha vært enige om hvor viktig det er opprettholde et godt sikkerhetssamarbeid på tvers av landegrensene, samt å samarbeide mot terror. Trump skal også ha godtatt en invitasjon til G20-toppmøtet i Hamburg i juli.

Trump skal ha svart med å invitere Merkel til Washington i nær fremtid.

Det er imidlertid nærliggende å tro at de også drøftet Trumps beslutning om innreise- og visumforbud for syriske flyktninger og innbyggere fra flere muslimske land.