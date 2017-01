Slipper ikke inn i USA med «grønt kort»

En talskvinne for amerikanske sikkerhetsmyndigheter sier de nye reglene nekter borgere fra de sju landene på lista å komme inn i USA også når de har arbeids- og oppholdstillatelse, såkalt «grønt kort».

– Forordningen gjelder også dem med grønt kort, skriver talskvinne Gillian Christensen i en E-post, melder Reuters.

Det er ikke bekreftet hvilke land den nye forordningen gjelder, men et tidligere lekket utkast nevner sju hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

Det iranske utenriksdepartementet sier i en uttalelse at de vil innføre tilsvarende regler for amerikanske statsborgere.

Går til sak

Menneskerettighetsgrupper går til sak på vegne av to irakere som ble nektet innreise selv om de hadde fått innvilget visum til USA. De to ble pågrepet da de kom til JFK-flyplassen i New York natt til i lørdag, melder CNN.

De to hadde papirer på at de kunne reise lovlig inn i USA, men ble stanset på grunn av den nye presidentordren som nekter innbyggere fra sju forskjellige land innreise i landet.

New York Times skriver at ordren trådte i kraft med umiddelbar virkning og at flyktninger som var om bord i fly og på vei til USA ble stoppet og holdt igjen på flyplasser.

Felles søksmål

Det er blant andre organisasjonen American Civil Liberties Union som nå går til et felles søksmål på vegne av flere asylsøkere.

Blant mange syriske flyktninger kom beslutningen som et sjokk. Det sier blant andre Ammar Sawan som har rømt fra Syria til Jordan.

– Jeg har vært gjennom det første intervjuet og håpet å få reise til USA. Da vi hørte om den nye forordningen var det som om lynet slo ned og alle våre drømmer og håp forsvant, sier han til nyhetsbyrået AP.

Syriske Ammar Sawan var i gang med intervjuer for å søke om å få komme til USA med familien sin. – Nå er det håpet knust, sier han. Foto: AP

Slapp ikke om bord i flyet

I Kairo ble en irakisk familie holdt tilbake da flyet deres skulle ta av mot New York. Foreldrene og de to barna hadde visum, men fikk ikke komme om bord i EgyptAir-flyet.

Flyselskapet hadde ikke mottatt instrukser om hvordan forordningen skulle tolkes, men flyplassen i New York ga beskjed om at familien ikke kunne få være med, melder AFP.

Det kommer i ettermiddag meldinger om at mennesker som var på vei til USA, har strandet ulike steder på grunn av det nye regelverket. En syrisk kvinne med to små barn, som skulle reise fra Jordan til USA for å gjenforenes med ektemannen, skal ha blitt stående igjen i Ukraina.

Jordan tar ikke syrere tilbake, så det er uvisst hva som skjer med dem.

Også en rekke andre flyktninger som var på vei til USA i går kveld, har blitt stoppet som følge av presidentordren, melder Washington Post.

Problem for Google

Den nye reglene kom også som et sjokk på Internett-giganten Google. Selskapet har bedt 100 ansatte, som har bakgrunn fra de sju landene og som er på reise ulike steder i verden, om straks å komme tilbake til USA.

Google har varslet aksjeeierne i selskapet om at ordren fra president Donald Trump kan få negative følger for inntjeningen, ifølge BBC.

Teknologi-industrien har mange godt utdannede og høytlønnede ansatte fra hele verden, som jobber i USA på såkalte H1-B-visa. Ansatte fra de sju landene på lista, som er i USA, blir nå advart mot å reise fra landet.