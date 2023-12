Her ligger russernes senkede skip

Ukraina fikk en etterlengtet seier mot Russland da de farget nattehimmelen rød over Krim-halvøya denne uka.

34 sjøfolk kan være drept og 23 er bekreftet skadet, ifølge den russiske medieplattformen Astra på Telegram.

Natt til tirsdag gjennomførte de et større luftangrep mot havnebyen Feodosia på Krim-halvøya. Det russiske landgangsfartøyet «Novotsjerkassk» ble ødelagt i angrepet.

Det blir beskrevet som det største tapet for den russiske marinen siden krigen brøt ut.

Røyken fortsatte å stige opp fra havna morgenen etter det ukrainske angrepet på Russlands svartehavsflåte. Foto: AFP

De første bildene og videoene fra angrepet viste en enorm eksplosjon. Skipet skal ha vært fullastet med ammunisjon, våpen og mannskap.

Nye bilder viser kun vrakrester av det en gang 112 meter lange skipet. Det skal ha vært 62 personer ombord da angrepet skjedde.

– Det er nesten ingenting igjen av skipet, skriver OSINT-analytiker Oliver Alexander på Twitter/X.

Ukrainas president og tidligere komiker Volodymyr Zelenskyj skrev på sosiale medier at «skipet er blitt en del av Russlands undervannsflåte i Svartehavet».

Slagskip

– En kamp med slagskip utspiller seg i Svartehavet, skriver nyhetsnettstedet Euromaidan Press.

De har laget en oversikt over de mange ukrainske angrepene mot den russiske svartehavsflåten.

Senkingen av «Novotsjerkassk» er det sekstende russiske skipet ukrainerne har ødelagt, eller skadet siden februar 2022. Det har vært en viktig del av deres forsvarskamp.

Ukraina har angrepet Russlands svartehavsflåte flere ganger siden februar 2022. Illustrasjon: Euromaidan Press

Fra havnene på Krim-halvøya har russerne rammet ukrainske bygder og byer. Havna har også vært viktig for russisk krigslogistikk.

Mye av russernes ammunisjon, drivstoff og annet utstyr, blir sendt til soldatene som kjemper ved fronten øst i Ukraina fra Krim.

Derfor har det vært spesielt viktig for Ukraina å ramme Russland i Svartehavet. Samtidig kommer senkingen av «Novotsjerkassk» med en bismak.

Presset tilbake flere steder

Ukrainas offensiv har gått i stå flere steder langs fronten. Mange beskriver sommeren som mislykket for Zelenskyj, både på bakken, men også på diplomatisk plan.

Utenfor Europa synker støtten til Ukraina, særlig i USA. Det er uvisst hva slags hjelp det blir å få i 2024 fra amerikanerne.

Selv i Europa møter Zelenskyj på motstand, da Ungarn og Orbán skaper strid og splid.

Krigen beskrives som en moderne skyttergravskrig. Frontlinjene beveger seg minimalt, og antallet drepte og skadde soldater hoper seg opp.

Samtidig er det mye som tyder på at russerne kommer best ut av stillingskrigen per nå.

De har flere soldater, og det er lettere for dem å skaffe mer ammunisjon og våpen, med god hjelp fra Nord-Korea og Iran.

Denne uken tok de kontrollen over den ukrainske byen Marjinka. Strategisk skal det være en lite viktig by, men det er likevel en seier for russerne.

Derfor er angrepet på Russlands marine en enorm prestisje for ukrainerne, i en ellers dyster tid.