Her gjenforenes familien i Norge etter usikre dager i Sudan

Ibrahim har ventet spent på å få se igjen familien som har vært i Sudan de siste månedene.

Plutselig får han øye på dem, og tre unge gutter løper rett til en bamseklem hos faren.

Det blir et emosjonelt møte for familien på fem.

Går det bra med deg?, spør faren.

De står lenge og holder rundt hverandre i ankomsthallen. Endelig kan de puste lettet ut.

Familiebesøket i Khartoum ble brått endret da konflikten mellom militsgruppen RSF og hæren brøt ut.

– Det viktigste for meg er at faren min har det bra og at jeg ser han nå, sier sønnen på 10 år.

Det ble et sterkt møte for familien på Gardermoen. Foto: Knut Are Tornås / NRK

Skal «chille» med pappa

Familiefaren har gjort alt han kan for å få ut konen Muddalifa Abdelsid og deres tre barn på 10, 7, og 1,5 år, etter at kampene brøt ut.

– Det har vært vanskelig og stressende å tenke på at de har vært i Sudan, forteller han til NRK.

Sønnen på 10 år håper at resten av familien som bor i Sudan har det greit.

– Det er veldig digg å være tilbake i Norge. Nå skal jeg «chille» med pappa, sier han.

Det har vært tunge dager for både faren i Norge og konen med barna i Sudan. I dag kan de puste lettet ut. Foto: Knut Are Tornås / NRK

– Hvordan var det i Sudan?

– Det pleier å være litt dårlig, litt skyting og sånne ting. Så faren min fortalte oss hva vi burde gjøre, at vi burde holde oss nede.

Den yngstesønnen på 1,5 år har vært syk med feber og har vært innlagt på et fransk militærsykehus i Djibouti.

Familiefar Abdelraouf venter spent på å bli gjenforent med kona og barna som har vært i Sudan. Foto: Knut Are Tornås / NRK

Mange sivile fortsatt uten vann og mat

Flere hundre mennesker har blitt drept og tusenvis er skadet etter at kampene brøt mellom den paramilitære gruppen RSF og den sudanske hæren 15. april.

Mange sivile er fortsatt fanget i hjemmene sine uten tilgang til mat, rent vann og medisinsk behandling.

Sudans hovedstad Khartoum har blitt hardt rammet av kampene de siste ukene. Her fra 17. april, to dager etter at konflikten brøt ut. Foto: STRINGER / Reuters

Partene skal ha blitt enige om en våpenhvile, Den skulle opprinnelig gå ut natt til fredag, men forlenges med tre døgn. Avtalen ble fremforhandlet med hjelp av USA og Saudi-Arabia.

