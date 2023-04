Norges ambassadør i Sudan: – Det har vært et helvete på alle måter

– Denne uken har vært helt forferdelig, det har vært et helvete på alle måter. Samtidig har vi hatt et klart mål for øye, og det har vært å komme seg ut i sikkerhet, sier han til NRK.

Stiansen har sammen med to andre norske diplomater vært isolert ulike steder i Khartoum den siste uken.

Søndag ettermiddag kom nyheten om at de var blitt evakuert.

UD opplyser til NRK at evakuering skjedde i samarbeid med andre land, men vil ikke si noe om hvilke land det gjelder, eller selve evakueringen, utover at den ikke var udramatisk. Den franske ambassaden i Oslo har bekreftet til NRK at det var Frankrike som bistod med evakueringen.

– Jeg kjente selvfølgelig på en enorm lettelse, forteller han til NRK.

– Det har vært en veldig hektisk uke med lite søvn. Men jeg synes dette har vist at systemet vårt fungerer godt, i og med at jeg sitter her og de to andre kollegene mine også kom seg ut, påpeker han.

En konvoi med biler på vei ut av Khartoum. Foto: ABUBAKARR JALLOH / AFP

– Alvorlig situasjon

Samtidig beskriver ambassadøren de siste dagene i Khartoum som svært dramatiske.

Stiansen forteller at et forsøk på å få de to andre ambassadørene i sikkerhet i ambassadebygningen, holdt på å gå galt søndag.

– Vi var på tre forskjellige steder. De to andre var i private hus, der sikkerheten var dårligere enn i ambassaden. Målet var å få de to andre til ambassadehuset så fort som mulig.

For å klare dette måtte de passere en sperring, og det gikk ikke helt etter planen.

– Vi er i en krigssone. Jeg trodde vi hadde en avtale som ville holde, men det hadde vi ikke. Det oppstod en situasjon som ble veldig alvorlig. Heldigvis løste det seg, sier han, og takker den lokale sjåføren for at det hele løste seg.

Italienske statsborgere blir evakuert fra Khartoum i Sudan. Tjenestemenn ved Saudi Royal Navy hjelper et barn ombord en evakueringsbåt i Port Sudan. Et jordansk militærfly ankommer Amman med evakuerte fra Sudan. Betjente ved Saudi Royal Navy ønsker evakuerte velkommen i det de ankommer Jeddah Sea Port. Evakuerte fra Sudan ankommer en militærflyplass i Amman 24. april 2023.

– Katastrofe uten sidestykke

Ute av Sudan og i trygghet, går tankene til de som ennå er igjen.

– Det er de fattige folkene som nå er igjen og forsøker å komme seg ut. De går til fots langs gatene med noen sekker på ryggene og poser i hendene. De forsøker å gjøre det samme som vi har gjort, forteller han.

– Det landet har vært gjennom er en katastrofe uten sidestykke. Det skjedde så utrolig raskt.

Flere land har nå gjennomført evakuering av sine diplomater og statsborgere i landet.

Det er registrert rundt 80 norske borgere i Sudan, og UD opplyser at de kartlegger ulike alternativer for evakuering i samarbeid med andre land. Det understrekes at norske borgere må gjøre egne sikkerhetsvurderinger før de selv velger å forflytte seg i landet.

Utenriksdepartmentet opplyser til NTB at seks norske borgere har lyktes med å reise ut det siste døgnet.

Fakta om evakueringer fra Sudan Ekspandér faktaboks * Norge : Tre norske diplomater er evakuert fra Sudan. Det anslås at rundt 80 norske statsborgere fremdeles befinner seg i landet. * Danmark : 15 danske statsborgere ble natt til mandag evakuert far Sudan. Seks dansker befinner seg fremdeles i landet, men ønsker ikke å bli evakuert, ifølge utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. * Sverige : Svenske myndigheter bekreftet mandag at 25 svenske statsborgere ble evakuert med et fransk militærfly til Djibouti natt til mandag. Det anslås at 150 svensker fremdeles befinner seg i landet. * USA : Amerikanske spesialstyrker har evakuert alt amerikansk regjeringspersonell i Sudan og deres pårørende. Det skal være snakk om under 100 mennesker. * Kina : Kinesiske myndigheter har begynt evakueringen av sine statsborgere i Sudan. Det skal være snakk om rundt 1.500 kinesiske borgere. * Storbritannia : Storbritannias statsminister Rishi Sunak bekreftet søndag at britiske væpnede styrker hadde evakuert alle diplomatiske ansatte og deres familier fra Sudan. * Frankrike : Frankrike har per mandag morgen hentet ut 388 personer i den franske evakueringsoperasjonen i Sudan. Et fransk fly som forlot Khartoum søndag, evakuerte også en rekke EU-delegasjoner. * Tyskland : Det tyske luftforsvaret har hittil evakuert 311 personer fra en flyplass i nærheten av Khartoum, ifølge det tyske forsvaret. De første 101 personene ankom Berlin mandag morgen. Tyske myndigheter har sagt de vet om rundt 200 statsborgere som befinner seg i Sudan. * Irland: Irland har sendt tolv forsvarsansatte til Djibouti for å hjelpe med evakueringen av rundt 150 irske statsborgere. * Italia : Italienske myndigheter evakuerte rundt 200 mennesker i en militæroperasjon søndag, inkludert alle italienske statsborgere som har bedt om bistand til å forlate landet. Italias utenriksminister har sagt det er snakk om rundt 140 italienere, i tillegg til rundt 60 personer fra andre land. * Spania og Mexico : Spanske myndigheter har evakuert sine diplomater og statsborgere i Sudan, så vel som andre fra Europa og Sør-Amerika. Fem mexicanere og to familiemedlemmer var om bord på et spansk evakueringsfly, ifølge Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard. * Egypt : Egypt, som er naboland til Sudan, har evakuert 436 statsborgere fra det krigsherjede landet. De anslår at rundt 9.600 egyptere fremdeles befinner seg i Sudan per mandag formiddag. * Saudi-Arabia og golfstatene : Saudi-Arabia har evakuert 91 saudier og rundt 66 personer fra andre land ved hjelp av marinefartøy til Jeddah, over Rødehavet. Nabolandet Kuwait sier alle deres innbyggere som ønsket å reise hjem, har ankommet Jeddah. Qatar har også takket Saudi-Arabia for å hjelpe å evakuere deres borgere. * Canada : Canadiske myndigheter har sagt de har fullført sin evakuering fra Sudan og at alle deres diplomater er hentet ut. * Russland : Moskvas ambassadør i Khartoum bekrefter at 140 av totalt 300 russiske borgere i Sudan har sagt de ønsker å forlate landet. Russland har imidlertid ikke iverksatt noen evakueringsoperasjon ennå, da det vil involvere kryssing av frontlinjer, ifølge ambassadøren. * Tyrkia : Tyrkiske myndigheter evakuerte noen av sine rundt 600 borgere i Sudan via veier fra to distrikt i Khartoum til den sørlige byen Wad Madani søndag morgen. * Jordan og Nederland : Fire fly med 343 mennesker, deriblant fra Jordan, Palestina, Irak, Syria og Tyskland har forlatt Sudan, ifølge myndighetene i Jordan. Nederland samarbeider med Jordan om evakuering av borgere. * India : India har sendt et marinefartøy til Port Sudan og to militærfly til Jeddah for å bistå med evakuering. De har bedt sine borgere om å unngå unødvendig risiko. * Libya: Libyas ambassade i Khartoum sier 83 libyere, inkludert diplomater og deres familier, studenter, flyansatte og bankansatte, hadde nådd havnen i Sudan for å forlate landet. * Tunisia : Tunisia sier de vil starte evakuering fra Khartoum mandag. * Libanon: Libanon arbeider med å evakuere 51 borgere fra Port Sudan. * Filippinene : Filippinske myndigheter sa mandag at evakueringen av rundt 700 filippinske statsborgere i Sudan begynner «i løpet av de neste 24 timene», ved hjelp fra busser på vei til Egypt. * Sør-Korea og Japan : Sør-Korea har sendt et militærfly for å evakuere sine 25 innbyggere i landet. Japan har også sendt tre evakueringsfly til Djibouti. * Indonesia : Indonesia har evakuert 538 borgere fra Khartoum til Port Sudan, hvor de venter på å gå om bord en båt til Jeddah sammen med evakuerte fra andre land. * Ghana og Kenya : Ghana og Kenya jobber mandag fremdeles med å evakuere sine borgere. * Nigeria : Nigeria har bedt om at det opprettes en sikkerhetskorridor for å evakuere 5.500 statsborgere fra Sudan, hovedsakelig studenter. * Tsjad : Myndighetene i Tsjad har sendt fly for å plukke opp rundt 438 borgere som har forlatt Khartoum med buss til Port Sudan. Kilde: NTB

– Sett i ettertid: Har Norge gjort nok i denne konflikten?

– Vi har advart mot dette scenarioet i lang tid, vi har forsøkt å få dette til å utvikle seg i en annen retning, men dette er først og fremst en sudansk krise og en sudansk katastrofe, understreker han.

Minst 420 mennesker er drept og 3.700 såret siden kampene i Sudan mellom den paramilitære gruppen RSF og den sudanske hæren begynte forrige lørdag, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) fredag.

De reelle tallene kan være langt høyere.