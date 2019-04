Her er passordene som kan få deg svindlet

23,2 millioner hackede kontoer verden over hadde «123456» som passord, viser undersøkelsen som det britiske nasjonale cybersikkerhetssenter har gjennomført.

De har publisert en liste med de 100.000 mest hackede passordene, og ber folk sporenstreks bytte passord hvis de finner passordet sitt på denne listen.

På nettsiden kan du også haveibeenpwned kan du også sjekke om e-post-kontoen din har blitt hacket.

Briter forventer å bli svindlet

Britenes National Cyber Security Center har funnet ut at mange internettbrukere ikke vet hvordan de skal beskytte seg mot nettkriminalitet. Så mange som 42 prosent av dem tror de kommer til å tape penger på grunn av nettsvindel.

Grunnen til at så mange briter utsettes for så stor sikkerhetsrisiko på nette, er fordi de bruker samme passord på mange forskjellige kontoer som er veldig lett for hackerne å gjette.

Bare 15 prosent av undersøkelsens 2500 respondenter svarte at de vet «en god del» om hvordan de kan beskytte seg mot svindel på nettet. Færre enn halvparten svarte at de ikke alltid bruker et sterkt og separat passord til sin personlige e-postkonto.

Den britiske undersøkelsen avslører at briter lener seg på familie og venner når det kommer til nettsikkerhet, og at unge er mer bevisste på personvern enn eldre.

Mest brukte og lettest å knekke

Passordene «12345» og «123456789» og «QWERTY» ble identifisert som passordene som globalt blir hacket oftest for å få tilgang til sensitiv informasjon.

(QWERY er de seks første bokstavene i den øverste bokstavlinjen på tastaturet.)

Også «password» og «1111111» er blant de topp fem som oftest blir hacket i nettinnbrudd verden over.

123456 og qwerty er blant passordene som er lettest for hackerne å knekke. Foto: Julie Vissgren / NRK

Liverpool var det vanligste fotballaget brukt som passord, mens Chelsea, Arsenal, «manutd» og Everton følger videre.

Blant de musikalske passordene er «Blink182» på topp. Bandet er et amerikansk pop punk band fra California. Like etter følger 50Cent, Eminem, Metallica og Slipknot.

Blant fiktive karakterer er Superman, Naruto, Tigger, Pokemon og Batman de mest populære passordene, og heller ikke disse ser hackerne ut til å synes er vanskelige å gjette seg til.

Lett å beskytte seg

Men det er ikke noe hokus pokus å beskytte nett-kontoene sine tilstrekkelig.

Rådet fra britiske cybersikkerhetsmyndigheter er å ikke bruke et passord som er lett å gjette seg til, som navnet ditt, ditt lokale fotballag eller favorittbandet.

Det anbefales å bruke tre tilfeldige ord, som er lett å huske, satt sammen.

Her kan du se rådene fra britiske cybersikkerhetsmyndigheter.