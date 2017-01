Her er «El Chapo» på amerikansk jord

Mexicaneren skal nå stilles for retten for drap og omfattende narkotikakriminalitet.

Guzman er blant annet siktet for å stå bak et narkotikakartell med tusen medlemmer og verdier for milliarder av dollar. I tillegg skal han ha leid leiemordere til kidnapping, drap og tortur. Guzmans formue er anslått til 8 milliarder kroner.

Utleveringen skjedde etter at Mexicos høyesterett avviste en anke fra Guzman mot å bli utlevert.

Guzmans advokater hadde på forhånd varslet at de ville søke å anke videre til en regional menneskerettighetsdomstol, men narkobaronen ble utlevert før de rakk å anke.

Han har til nå sittet i et høysikkerhetsfengsel i Mexico etter at han ble pågrepet i januar i fjor, etter en spektakulær rømning året før. Narkobaronen har to ganger rømt fra fangenskap, en av gangene gjennom en tunnel hjelperne hans hadde gravd.

RØMTE: Narkobaronen har flere ganger rømt fra fengsel.

En seier

– Dette er en stor moralsk seier, men det får nok ingen innvirkning på Sinaloa-kartellet, sier Mike Vigil, tidligere senioroffiser i narkotikapolitiet DEA.

Siden Guzman ble pågrepet har narkotikavirksomheten vært ledet av hans trofaste kompanjong Ismael «El Mayo» Zambada.

– Strukturen fungerer veldig likt som et globalt selskap med semi-uavhengige datterselskap, forteller Vigil.

Med Guzman ute av veien kan det åpne døren for to mulige konflikter; en intern kamp om makten eller et forsøk fra et rivaliserende kartell å overta.

Den mest umiddelbare trusselen kommer fra narkotikakartellet Jalisco New Generation, en tidligere alliert av Sinaloa-kartellet, som ifølge mexicanske myndigheter også har vokst til et multimilliardkonsern.

– Jalisco-kartellet vil se utleveringen som en svakhet for Sinaloa-kartellet. De kan bestemme seg for en storoffensiv mot Sinaloa-kartellet nå som Chapo ikke lenger er i landet, sier Virgil.

