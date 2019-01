Helikopterpilot hylles etter spektakulær redningsmanøver

Aksjonen fant sted onsdag 2. januar, da en gruppe fra helikopteravdelingen til det franske gendarmeriet i Chamonix rykket ut for å redde en skiturist som hadde behov for medisinsk assistanse.

Skituristen hadde skadet kneet, og satt derfor fast midt i en bratt snødekket fjellvegg i Mont Blanc-massivet, som ligger mer enn 2000 meter over havet.

I videoen, som er filmet av en kamerat av den skadde turisten, kan man se helikopteret nærme seg, før den kontrollert stikker snuten inn i fjellveggen.

Deretter kastes en livline ut fra helikopteret, og skituristen heises opp sammen med én av redningsarbeiderne.

Det var France Bleu som først omtalte hendelsen.

– Latterlig dyktig

Videoen av redningsaksjonen har blitt omtalt i en rekke franske og internasjonale medier, i tillegg til at den har fått stor oppmerksomhet på både Facebook og Twitter.

I sosiale medier hylles piloten, som har imponert mange med høy presisjon under det som beskrives som svært krevende forhold.

«Latterlig dyktig flyvning av piloten på redningshelikopteret i Frankrike, samtidig som snøstormer skaper kaos i Alpene», skriver én bruker på Twitter.

Piloten: – Ikke ekstraordinært

Piloten bak den oppsiktsvekkende manøveren er 46 år gamle Jean-François Martin, som ifølge France Bleu har tilbakelagt mer enn 5000 timer i lufta gjennom seks år i redningshelikoptertjenesten i Chamonix.

Men til tross for at han hylles i sosiale medier, insisterer piloten på at manøveren er velkjent for dem som jobber med å redde folk ned fra fjellet.

– Den har ingenting ekstraordinært ved seg. Alle pilotene som får sertifisering til å fly i fjellene lærer denne manøveren, forklarer Martin til France Bleu.

Han legger til at den er svært effektiv, fordi den tillater redningsmannskapet å ta seg raskt inn og ut av helikopteret langs de stupbratte fjellveggene.