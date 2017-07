Harde sammenstøt i Hamburg – protestmarsj avlyst

Flere tusen demonstranter samlet seg i Hamburg i forkant av G20-toppmøtet. Torsdag kveld meldes det om sammenstøt mellom politi og enkelte av demonstrantene. I tillegg til vannkanoner har politiet brukt tåregass, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ifølge politiet har de flere ganger oppfordret maskerte demonstranter om å ta av seg maskene. Sammenstøtene skal ha begynt da det som betegnes om antikapitalistiske demonstranter, ikke ville etterkomme politiets oppfordring.

Politiet i Hamburg skriver på Twitter at de ønsker å skille de demonstrantene det gjelder fra resten av de oppmøtte.

Noen av de maskerte demonstrantene knuste vinduer på politiets biler med flasker og murstein. Sammenstøtene brøt ut ikke lenge etter at demonstrasjonen startet, nær Hamburgs ukentlige fiskemarked.

Politiet tok i bruk pepperspray for å holde demonstrantene tilbake. Foto: Michael Probst / AP

Øyenvitne: Skjedde veldig fort

Studenten Vaibhav Mehrotra, fulgte demonstrasjonen fra et rekkverk hvor han kunne se ned på folkemengden. Foto: Vaibhav Mehrotra

NRK har vært i kontakt med den indiske studenten Vaibhav Mehrotra, som fulgte det hele fra sidelinjen. Han forteller at det var ment å være en fredfull demonstrasjon.

– Hele folkemengden sto og ventet på at politiet skulle gjøre plass slik at toget kunne gå videre. Da ga politiet beskjed om at de som hadde masker på seg måtte ta de av seg. De fleste hørte etter og tok av seg maskene, sier Mehrotra,

Han forteller videre at politiet plutselig presset seg inn og ville dele folkemengden i to,

– Det hele skjedde veldig fort. Tilsynelatende ville de skille demonstrantene fra "Black Bloc" (journ. anm.: sortkledde demonstranter).

– Det førte til aggresjon fra begge sider og folk begynte å angripe politiet med flasker og små eksplosiver. Politiet svarte igjen med vannkanoner. De fleste prøvde å rømme ut til siden for å komme seg unna opptøyene.

Mehrotra og vennene hans var fanget for en stund, men politiet eskorterte dem ut til siden.

– De var forsiktige med folk som sto på sidelinjen fordi de viste at de ikke hadde gjort noe galt. Vi måtte forlate området ut gjennom en sikkerhetsvei på siden av gata.

– Venstresiden høyborg

Franzi og mannen hennes skjønner ikke hvorfor man har valgt å legge G20-møtet til Hamburg. Foto: Guri Norstrøm / NRK

I ettermiddag møtte NRK et tysk par som hadde tatt med seg en baby til den varslede demonstrasjonen.

– Vi er her for å demonstrere fordi vi vil at regjeringen skal bli oppmerksom på at vi ikke liker at de arrangerer G20 her, sier Franzi.

Mannen hennes sier at det er provoserende at man har valgt å legge G20-møtet til Hamburg – "venstresidas høyborg".

Flere tildekkede demonstranter vil ikke la seg intervjue av NRK.

Marsjen avlyst

– Den planlagte protestmarsjen mot G20, med omtrent 12.000 mennesker, er avlyst som følge av opptøyene mellom politiet og en hard kjerne av venstreorienterte demonstranter, opplyser politiet.

Det er arrangøren som har avlyst marsjen, skriver politiet på Twitter.

Politiet tar i bruk vannkanoner mot demonstrantene som har samlet seg under parolen "Welcome to Hell". Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Myndighetene i Tyskland venter opptil 100.000 demonstranter under det to dager lange G20-toppmøtet som starter fredag, og bringer toppledere som USA-president Donald Trump, Russlands Vladimir Putin, Kinas Xi Jinping og flere andre til Hamburg, skriver NTB.

20.000 politifolk utstyrt med opprørsutstyr, pansrede kjøretøyer, helikoptre og overvåkningsdroner er utstasjonert på områdene der arrangementer i forbindelse med toppmøtet finner sted. Møtet er det største internasjonale arrangementet byen har vært vertskap for.

Sammenstøt natt til tirsdag

Natt til tirsdag ble fem personer skadd i demonstrasjoner. Også da måtte tysk opprørspoliti benyttet seg av vannkanoner og pepperspray.

Rundt 30 demonstrasjoner er kunngjort på forhånd, organisert av alt fra globaliseringsmotstandere, miljøaktivister, fagforeninger, studenter og kirkegrupper.

De fleste av dem ventes å være fredelige, men flere vil også bli ledet av radikale venstreorienterte eller anarkistiske militante demonstranter kjent som «black bloc»-aktivister. Disse har tradisjon for å havne i sammenstøt med politiet og kaste steiner, flasker eller fyrverkeri.