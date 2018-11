Etter 1945 har Japan kun hatt selvforsvarsstyrker. Hangarskip har av landets ledere blitt sett på som angrepsvåpen, og har derfor vært politisk uakseptable.

Janes melder at Japan planlegger å bygge om skipet «Izumo» slik at det kan brukes av F-35-fly. Japan har to skip i denne klassen, og nå brukes de bare av helikoptre. Planen innebærer at Japan vil kjøpe den samme utgaven av F35 som det amerikanske marineinfanteriet skal bruke. De kan lande vertikalt.

– Fordi vi har «Izumo», så er det ønskelig å kunne bruke det til så mange formål som mulig, sa den japanske forsvarsministeren, Takeshi Iwaya, på en pressekonferanse ifølge avisen Asahi Shimnun.

Kilder avisen har opplyser at den nye planen vil bli offisiell politikk i neste måned.

STORE KINESISKE PLANER: Dette er det første hangarskipet kineserne har bygget selv. Det skal snart settes inn i ordinær tjeneste. Du trenger javascript for å se video. STORE KINESISKE PLANER: Dette er det første hangarskipet kineserne har bygget selv. Det skal snart settes inn i ordinær tjeneste.

På grunn av Kina

Forsvarsministeren fra det liberaldemokratiske partiet Jiyūto opplyste ikke om hvorfor det blir sett på som nødvendig å bygge om skipet. Det er en koalisjonsregjering som har makten i Japan nå, og minoritetsmedlemmet i koalisjonen, Komeito, snakker mer åpent om formålet med planen.

– Det er nødvendig å gjøre forberedelser for å kunne forsvare øyene i Stillehavet, er budskapet fra partiet, skriver Ashi Shimnun.

19. november sa den tidligere forsvarsministeren i landet, Itsunori Onodera fra Jiyūto, at Japan nå må følge med på hva Kina gjør i Stillehavet.

Kina skal ha fire

Japan har en kontinuerlig konflikt med Kina på grunn av Diaoyu-øyene i Østkinahavet, men til nå har det ikke vært noe bråk i forbindelse med de mange japanske øyene i Stillehavet.

Kina har to hangarskip, ett de har kjøpt fra Russland, og ett de har bygd selv.

Planen er å utvide hangarskipsflåten til å inkludere fire fartøy med tilhørende støttesystem. Flåten kan gi Kina muligheter til å utøve makte på havet langt vekk fra landets kyst.

LIKER IKKE ORDET HANGARSKIP: Den japanske forsvarsministeren, Takeshi Iwaya, vil ha skip der militære jetfly med våpen kan ta av og lande, men ønsker ikke at det blir kalt hangarskip. Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP

Kaller det ikke hangarskip

De japanske politikerne forsøker å unngå å kalle det ombygde fartøyet et hangarskip, skriver Ashi Shimnun. Selve navnet hangarskip er et politisk betent tema på grunn av at Japan bare skal ha selvforsvarsstyrker.

Regjeringen forklarer at de ønsker å bruke skipet som en flytende flybase dersom en av flyplassene på stillehavsøyene blir ødelagt i en konflikt. Det skal derfor ikke benyttes i offensive operasjoner.

– Planen er ikke å omgjøre Izumo til et hangarskip, sier forsvarsminister Iwaya.

– Og uansett så finnes det ikke en internasjonal definisjon på hva et hangarskip er.