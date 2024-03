Han selde alt han eigde for å komme seg ut av Gaza

Saka oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Palestinarar på Gazastripa må ofte betale store summar for å kome seg ut av området, grunna restriksjonar på reise.

Betalinga går til eit privat egyptisk selskap som "koordinerer" utreisa.

Desperate palestinarar betalar opp mot 10.000 dollar i bestikkingar til egyptiske meklarar for å få eit sete på bussen som går over grensa.

Mange sel alt dei eig for å få råd til å betale for utreisa, inkludert leilegheiter og bilar.

Egypt nektar for at korrupsjon finn stad på grensa, og mange som har betalt tør ikkje stå fram av frykt for represalier.

Dei som ikkje har råd til å betale, sit fast i Gaza, ofte i provisoriske telt ved grenseovergangen.

At ein kan betale seg over grensa til Egypt, er verken overraskande eller nytt. Men på grunn av krigen er trykket blitt mykje større, og folk har langt mindre.

Fleire palestinarar NRK har snakka med ved grenseovergangen Rafah sør på Gazastripa, fortel det same:

Når dei søker om utreise, får dei beskjed av palestinske tenestemenn om å «koordinere» reisa med den egyptiske sida.

Det betyr i praksis at dei må betale ein større sum pengar til eit privat egyptisk selskap.

For utanlandske statsborgarar er det annleis. Norske statsborgarar blei henta ut av Gazastripa så tidleg som november i fjor.

Kven som får reise, er opp til Egypt

Grensesjef på palestinsk side, Hisham Eduam, fortel at om lag 500 menneske for forlate Gazastripa kvar dag.

Palestinske tenestemenn bidrar med organisering av utreise og stempling av pass. Kven som får reise ut, er derimot opp til Egypt.



Offisielt er det først og fremst folk med utanlandske statsborgarskap, i tillegg til 15 palestinarar med ekstraordinære skadar som må behandlast i utlandet.

Men dei fleste som får eit sete på bussen som går over grensa, har betalt i dyre dommar.

Desperate palestinarar betalar opp mot 10.000 dollar i bestikkingar til egyptiske meklarar, viser ei undersøking gjort av The Guardian. Det same fortel kjelder NRK har snakka med.

Dei fleste oppgir at dei er bedne om å betale 5000 dollar per vaksen, 2500 dollar for barn.

Han selde alt

I rein desperasjon er det fleire som no sel alt dei har av verdi, for å få råd.

Journalistar NRK samarbeider med på Gazastripa, har snakka med ein av dei. Han ønsker ikkje å stå fram med bilete eller namn.

– For å få meg og barna mine ut, måtte eg betale 20.000 dollar, seier han.

Mannen fortel at han måtte selje alt han eig av verdi, inkludert leilegheita og bilen sin.

NRK har prøvd å kontakte selskapet han brukte for å komme seg ut, men ikkje fått svar.

På Facebook-sida deira er det fleire som tryglar om hjelp, og som seier at dei ikkje når gjennom på det oppgitte telefonnummeret.

Få av dei som har betalt, tør å stå fram, fordi dei ikkje ønsker å komme i trøbbel med egyptiske styresmakter, som offisielt aldri har vedkjent at korrupsjon finn stad på grensa.

Egypts ambassade seier til NRK at dei ikkje er kjende med situasjonen, og at dei ikkje kan kommentere informasjonen, fordi han er basert på «upålitelege kjelder».

– Problemet no er at eg ikkje fekk noko kvittering, fortel den palestinske faren første gongen journalistane i Gaza snakka med han.

– Eg fekk beskjed om at eg skal reise på torsdag, men har ikkje fått noko papir, seier mannen som nyleg betalte over 200.000 kr i «koordineringsgebyr».

Derimot fekk han ein papirlapp klistra på passet sitt, som skulle halde.

For nokre få er eit kostbart klistremerke vegen ut av krigen. Foto: NRK

– Dei berre registrerer oss

Men for dei aller fleste, er 5000 dollar umogleg å skaffe.

Abid Rahman Alfarah har budd i eit provisorisk telt ved grenseovergangen i over to månader. No tryglar han den arabiske verda og Egypts president Abdel Fattah El-Sisi om hjelp.

– Det er ikkje mat, drikke eller militærhjelp her. Dei berre registrerer oss. Ingen gjer noko for oss.

Han er palestinar, men fekk opphaldsløyve i Egypt i november. Likevel får han beskjed om å «koordinere» utreisa av grensevaktene, altså betale 5000 dollar.

– Korleis skal eg skaffe 5000 dollar? Eg har ikkje eingong 500 dollar, seier han.

Abid Rahman Alfarah bur ved grensa til Egypt, i håp om at han snart skal få reise over. Foto: NRK

Desperasjonen brer om seg

Palestinarar er desperate etter å komme seg ut av den dødelege krigssona.

Rundt 1,8 millionar er internt fordrive, halvparten av bygningane er øydelagde, ifølge BBC. Barn døyr av undernæring som følge av Israels blokade av matforsyningar.

Suzann Elayan har opphaldsløyve i Belgia, og var på besøk hos slektningar i Gaza då krigen braut ut. Ho fortel at alle slektningane er drepne.

– Eg skjønner ikkje at eg har overlevd.

Suzann Elayan er heilt åleine. Mannen og barna er i Belgia.

No har ho komme seg til grenseovergangen, men står fast. Også ho for beskjed om å «koordinere» utreise.

– For Guds skuld, få meg ut herfrå. Eg er så trøytt. Eg er kjempesliten. Eg greier ikkje å leve eit minutt til i Gaza, seier ho gråtkvelt.

Mannen som betalte over 200.000, fekk plass på bussen ut av Gazastripa på torsdag.

Han drøymer om å finne seg arbeid innan programmering, men er open for kva som helst, kvar som helst. Det viktigaste er uansett at han og familien er på trygg avstand frå krigen.

Abid og Suzann sit framleis i grensebyen Rafah, saman med 1,5 millionar andre.

Abid fortel at folk no sel både husa sine og gullet sitt. Men huset hans er bomba, og han har ikkje noko gull å selje.

– Det einaste eg har att, er Gud.

