På Nærbø har bror Jibril, hans kone Najat og foreldrene Salwa og Samir fulgt tett med på nyhetene etter at krigen brøt ut i Gaza for en måned siden. Det har vært vanskelig å ha kontakt med Mohammad og hans familie etter at krigen startet.

– Vi har ringt og ringt og kanskje fått forbindelse i 10 eller 20 sekund. Vi forsto at de hadde det vanskelig på de korte telefonsamtalene, sier Jibril Dahalan.

Mohammad Dahalan var i Gaza på ferie med familien for at barna skulle få møte og bli kjent med besteforeldrene. Ferieturen endte med at de ble innestengt på Gaza.

For å unngå å bli truffet av bombene måtte familien flytte fra hus til hus. Det var lite mat og drikke.

– Jeg var på ferie her i Palestina, og plutselig startet krigen. Det var skyting og raketter over alt. Voksne, barn og gamle er drept, sa Mohammad Dahalan til NRK tidligere i dag.

Hoppet ut sengen

I dag fikk de første norske statsborgerne reise ut av Gaza. 51 personer, inkludert 27 barn, kom seg over grensen til Egypt.

– Jeg fikk melding i dag morges. Da var det bare å komme seg ut av sengen, få på seg klærne og løpe over til familien her på Nærbø for å dele gleden, sier Jibril Dahalan.

– Det var veldig glede i hele huset over at familien var på listen for å komme seg over til Egypt.

NRK møtte Mohammad Dahalan med familie på grensen til Egypt da de slapp ut av Gaza. Foto: Ahmed Abu Kmail

Når NRK er på besøk, kommer det melding fra Mohammad til Jibril om at de er på bussen til Kairo. De har fått både mat og drikke.

– Han hilser til alle, og skriver at nå er de trygge.

NRK møtte Mohammad og familien på grensen til Kairo tidligere i dag.

– Norge kontaktet oss i går. Vi ble veldig glade for at vi får hjelp til å komme ut. Tusen takk til Norge, sier Dahalan.

Datteren hans, Aya Dahalan, er preget av det hun har opplevd inne i Gaza.

Datter Aya Dahalan. Foto: Ahmed Abu Kmail

– Det var skummelt fordi det var raketter og skyting over alt. Det var mange barn og gamle folk ble drept, sier hun til NRK.

Flere får reise torsdag

Onsdag kveld traff statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) pressen for å oppdatere om situasjonen for de norske borgerne i Gaza.

De bekreftet at alle 51 som hadde fått melding om utreise tirsdag kveld kom seg til grensen og over på egyptisk side.

– Vi har fått signal om at flere kan bli klarert for utreise i morgen, sa Støre.

Barth Eide sa det trolig da vil være snakk om like mange som i dag.

Krigen har satt sine spor for familien på Nærbø som har mistet nesten 40 slektninger i Gaza. Men snart er sønn og bror Mohammad og hans familie tilbake på Nærbø.

Da blir det feiring.

– Det har vi begynt å tenke på. De trenger en god og skikkelig velkomst, sier Jibril Dahalan.

– Har de hatt flaks som har kommet ut i live?

– Ja, det har de hatt. Vi har hatt kontakt med andre i Norge, og det vi har fått med oss hun fra Norge som ble drept. Jeg har fulgt med på alt av nyheter. Nå kan vi slappe litt mer av.