Barn skal ha døydd av svolt og dehydrering i Gaza

I Gaza skal seks barn ha mista livet etter å ha blitt underernærte og dehydrerte. Situasjonen er kritisk for fleire barn.

Alle desse barna skal ha oppheldt seg på sjukehusa Kamal Adwan og al-Shifa.

Det melder dei Hamas-kontrollerte helsemyndigheitene på Gaza, ifølgje AFP.

Samstundes opplyser helsemyndigheitene at talet på døde på Gazastripa har auka til fleire enn 30.000.

Fleire titals palestinarar skal ha blitt drepne og skada medan dei venta på mat, melder Al Jazeera.

Israel gjekk til motåtak dagen etter at Hamas tok seg inn i Israel sjuande oktober. På den israelske sida døydde 1139 personar. Truleg er 99 israelske gislar framleis i live.

Her står palestinarar i matkø i Rafah. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Store utfordringar

Leiaren for USAID seier at Israel må opna fleire portar for naudhjelp og få ei dramatisk auke i livsviktig humanitær bistand.

– Det handlar om liv og død, seier Samantha Power.

Eitt av seks barn i Nord-Gaza under to år er råka av akutt underernæring, ifølgje FN sitt naudhjelpskontor OCHA.

Minst ein halv million menneske står no i fare for hungersnaud.

Utlandssjef i Redd Barna fortel at situasjonen i Gaza er så desperat at folk kastar seg over den vesle naudhjelpa som kjem inn. Foto: Nora Lie/Redd Barna

Samstundes er det store utfordringar med å få inn hjelp.

– Me har alt for få lastebilar som kjem inn, seier utlandssjef i Redd Barna, Nora Ingdal, til NRK.

– Kaotisk situasjon

Ho forklarer at folk no er så desperate at det er umogleg å dela ut naudhjelp i ordna former. Situasjonen er blitt lovlaus og kaotisk.

– Folk kastar seg berre over hjelpen, seier Ingdal.

Ho fortel at sjølv om det no skulle koma inn mykje naudhjelp, så kjem mange barn likevel til å døy.

– Barn har svelta så lenge. Dei er så utslitne. Dei har så lite å gå på. Det er så lite motstandskraft igjen, seier Ingdal.