Hackere brøt seg inn i Tysklands regjeringsnettverk

De antatte gjerningspersonene kommer angivelig fra den russiske gruppa APT 28 som også går under navnet «Fancy Bear». Ifølge kildene lyktes de med å trenge seg inn i både utenriks- og forsvarsdepartementets datanettverk, skriver NTB.

Tyske sikkerhetsmyndigheter ble kjent med angrepet i desember i fjor. Da skal det allerede ha pågått i lengre tid, muligens et helt år, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPAs kilder.

Angriperne har infiltrert skadelig programvare og stjålet datamateriale, skriver den tyske avisa Bild.

Gruppa anklages også for å ha stått bak et dataangrep mot den tyske nasjonalforsamlingen i 2015.

– Under kontroll

Det tyske innenriksdepartementet sier at det dreier seg om et isolert angrep og at de nå har kontroll på datasystemene i departementene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

En talsperson for innenriksdepartementet sier at de berørte departementene nå undersøker saken nærmere og har iverksatt tiltak for å beskytte datanettverkene.

Talspersonen kommenterte ikke på rapportene i tyske medier om at hackergruppa «Fancy Bear» eller APT 28 skal ha stått bak.

Mistenkt for å påvirke det amerikanske presidentvalget

Amerikanske etterretningsorganisasjoner mener «Fancy Bear» prøvde å påvirke presidentvalget i USA i 2016. Hackerne skal ha stått bak dataangrep mot Det demokratiske partiet og lekket informasjon som var politisk skadelig for Hillary Clinton.

DATAANGREP: hackergruppa «Fancy Bear» mistenkes å stå bak dataangrep mot Det demokratiske partiet og Hillary Clintons kampanje ved presidentvalget i USA i 2016. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Les mer: AP: Informasjon om hackergruppe avslører omfattende russisk spionasje

Gruppa er mistenkt for en rekke angrep mot militære og statlige nettverk i flere land og først og fremst i Nato-land. «Fancy Bear» knyttes til cyberangrep også mot Det hvite hus, presidentkampanjen til Frankrikes nåværende president Emmanuel Macron og den franske TV-kanalen TV5Monde.

Og det internasjonale friidrettsbyrået IAAF fortalte i fjor at de var blitt hacket av gruppa og at målet var informasjon om friidrettsutøveres søknader om fritak fra dopingreglementet.

Mistenker at russiske myndigheter står bak

Flere dataeksperter mistenker at russiske myndigheter står bak hackergruppa, ifølge Bild. Det skal ha blitt funnet spor etter dataangrepet mot den tyske nasjonalforsamlingen i 2015 som peker i den retningen, ifølge avisa.

Det er fortsatt uklart hvor dypt hackerne kom inn i det tyske regjeringsnettverket og hvor stor skade de kan ha gjort.

Ifølge Bild registrerer forbundsregjeringen rundt 20 høyt spesialiserte hackerangrep på sine datamaskiner hver dag.

Under valget i Tyskland i fjor kom etterretningstopper med gjentatte advarsler om at russiske hackere kunne prøve å forstyrre valget. Tysklands forsvarsdepartement opprettet i 2016 et eget cyberdepartement for å koordinere tiltakene mot nettangrep.