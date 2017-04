Hackergruppe stjal medisininfo fra friidrettsstjernene

Det internasjonale friidrettsbyrået IAAF kunngjorde mandag at de var blitt hacket av gruppa «Fancy Bear». Datainnbruddet skal ha skjedd i februar i år, og målet var informasjon om friidrettsutøveres søknader om fritak fra dopingreglementet.

Presidenten i IAAF, Sebastian Coe, har ringt rundt til alle utøvere som har sendt inn søknader til systemet. I pressemeldingen i går var Coe ydmyk:

«Jeg må be om unnskyldning til utøverne som sendte oss informasjon de trodde ville være konfidensiell og sikker. Vi vil gjøre alt i vår makt for å rette opp i situasjonen».

LES OGSÅ: – Oppsiktsvekkende at man ikke anmelder alle positive prøver

Trolig russisk etterretning

Gruppa har tidligere hacket både Verdens antidopingbyrå (WADA) og Der amerikanske antidopingbyrået (USADA). Ifølge gruppas egne nettsider er målet å publisere all informasjon om utøvere som har søkt om – og fått – fritak fra dopingreglene.

Ifølge flere selskaper som jobber med datasikkerhet har Fancy Bear sitt utspring i Russland. Selskapet Crowdstrike mener gruppa er tilknyttet russisk militær etterretning – GRU.

Det kan være en takk for sist, ettersom russerne i 2015 ble utestengt fra å delta i all friidrett på ubestemt tid etter en anbefaling fra antidopingbyrået WADA.

Det var iallfall den første reaksjonen til Svein Arne Hansen, president i det europeiske friidrettsforbundet. Han var ikke overrasket over at de kom seg inn i databasen

– De har vært overalt, hos IOC, hos WADA og det amerikanske antidopingbyrået, så det var bare et spørsmål om tid for de kom inn i friidrettsbasen også. Vi tok en temmelig tøff avgjørelse i 2015 om å utestenge russerne fra all friidrett, sier han til NRK.no.

– Skremmende

Hansen tror ikke det er norske utøvere på denne lista, men han presiserer at informasjonen som er på avveie ikke er opplysninger om ulovlig dopingbruk – det er opplysninger utøverne selv har gitt fra seg.

Likevel:

– Jeg synes det er vanskelig hvis de skal kunne gå rett inn i våre systemer, særlig det sensitive om det medisinske og antidopingarbeidet vi gjør. Det er det som er skremmende, for utøverne stoler på at den informasjonen blir hos oss, sier han.

Ï neste uke skal friidrettsorganisasjonene møtes for å diskutere saken. Serveren som ble angrepet er stengt ned, og erstattet med en ny. Det er ifølge Hansen for tidlig å si hva som blir konsekvensene av en eventuell publisering av fritakssøknadene.

– Dette kom ut i går. Vi får sikkert vite mer om det når vi møtes,