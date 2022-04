Møtet mellom Guterres og Lavrov varte i nesten to timer, mye lenger enn det som var planlagt.

På pressekonferansen etter møtet sa FNs generalsekretær at Russland og Verdensorganisasjonen har svært ulike oppfatninger av det som skjer i Ukraina.

– Krigen i Ukraina er et brudd på FNs charter fra Russlands side, understreket Guterres.

Han sa videre at jo raskere det blir slutt på krigen, jo bedre vil det være for folk i Ukraina og for folk i Russland.

ÅPEN SAMTALE: FNs generalsekretær kom med klar kritikk av Russland for krigen i Ukraina. Foto: POOL / Reuters

Men det ser ikke ut til at det kom mye konkret ut av møtet i Moskva.

Ifølge generalsekretæren er russiske myndigheter ikke innstilt på å stanse kamphandlingene.

– Det var ikke mulig å få til en våpenhvile nå, sa Guterres på pressekonferansen.

De to snakket om å opprette humanitære korridorer, trygge ruter der sivile kan evakueres og nødhjelp kan bringes inn. Russland skal være positiv til dette.

– Vårt primære mål er å beskytte sivilbefolkningen, og vi er villige til å samarbeide med våre kollegaer fra FN for å lindre situasjonen til sivilbefolkningen, sa Lavrov.

Guterres sa videre at han er bekymret over rapporter om mulig krigsforbrytelser i Ukraina, og påpekte at de må undersøkes nærmere.

Utenriksminister Lavrov sa at Russland er interessert i å finne en fredelig løsning via diplomatiske forhandlinger.

Dialog viktig

Da møtet mellom Guterres og Lavrov startet, sa Guterres at det er ekstremt viktig å legge forholdene til rette for en effektiv dialog.

ULIKE MENINGER: FN og Russland har forskjellige oppfatninger om konflikten i Ukraina. Men generalsekretæren mener at partene må kunne opprettholde en dialog. Foto: MAXIM SHIPENKOV / AFP

– Forholdene bør legges til rette for en våpenhvile så snart som mulig, forholdene bør også legges til rette for en fredelig løsning, understreket generalsekretæren.

Guterres påpekte at FN og Russland har ulike meninger om hva som skjer i Ukraina. Men han sa at det ikke bør begrense en seriøs dialog om hvordan folks lidelser skal bli minst mulige.

Guterres skal etter planen møte president Vladimir Putin senere i dag.

FNs fremste ønsker

Før FNs generalsekretær reiste til Moskva, sa han at han ville drøfte en våpenhvile med de russiske lederne.

Han ville også diskutere mulighetene for en fredelig løsning på konflikten.

Fra FNs side er det dessuten viktig å få evakuert flest mulig sivile fra krigsområdene og fra byer som er omringet av russiske styrker.

LAGT I GRUS: De fleste av boligblokkene i byen Mariupol er ødelagt i krigshandlingene. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Den siste tiden har det vært svært vanskelig for russiske og ukrainske myndigheter og militære å bli enige om det de kaller humanitære korridorer ut fra områdene der det pågår kamper.

FN har også presset på for å få mat, medisiner, vann og annet utstyr inn til sivile som i lang tid har måttet oppholde seg i kjellere i utbombede byer.

Liten interesse for våpenhvile

Nestlederen for Russlands FN-delegasjon i New York sa for noen timer siden noen timer før møtet i Moskva at russiske myndigheter ikke har særlig tro på en våpenhvile nå.

KAMPER I DONBASS: En russisk militærkolonne i nærheten av byen Mariupol sør i Ukraina. Foto: AP

– Vi tror ikke at en våpenhvile er et godt alternativ nå, sa Dmitrij Poljanskij ifølge nyhetsbyrået AP.

Han hevdet at ukrainske myndigheter vil bruke tiden til å omgruppere sine militære styrker og sette dem i stand til å gjennomføre nye kamphandlinger.

Advarer om verdenskrig

Utenriksminister Lavrov kom i går kveld med oppsiktsvekkende uttalelser i et intervju med russiske medier.

Han advarte om at konflikten i Ukraina kan utvikle seg til en tredje verdenskrig med bruk av atomvåpen.

– Faren er alvorlig, den er reell, det går ikke an å undervurdere den, sa utenriksminister Lavrov.

Statsminister Jonas Gahr Støre mener at de sterke uttalelsene fra Lavrov er et uttrykk for at krigen ikke går den veien Russland ønsker, og at de er ment for å skremme.

– Det er en del av konfliktbildet, at man bruker store ord, sier Støre.

Den russiske utenriksministeren påsto også at Nato forverrer konflikten i Ukraina.

Russiske myndigheter har gjentatte ganger uttrykt sterk misnøye med at vestlige land forsyner Ukraina med våpen.

Den siste tiden har det også begynt å komme tyngre våpen til landet.