Gullsmed ranet for rundt 20 millioner kroner i Paris – skal ha rømt på elsparkesykkel

Mannen forsvant med verdier på rundt 20 millioner kroner (2 millioner euro), ifølge Reuters.

Ifølge avisene Le Parisien og Le Monde kom mannen på en elsparkesykkel.

«Et moderne ran» kaller Liberation det.

Han stormet inn i gullsmedbutikken og truet med et våpen sent på ettermiddagen. Han forsvant på den samme sparkesykkelen, og hadde da med seg smykker og edelstener for store verdier.

Ingen personer skal ha blitt fysisk skadet i ranet.

SPOR: Politiet på stedet tirsdag ettermiddag. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Politiet har startet etterforskning, men statsadvokaten kan ikke bekrefte beløpet som Reuters' kilder har opplyst.

En politikilde omtaler det som «stort», ifølge Le Parisien.

Chaumet er en av Frankrikes mest tradisjonsrike gullsmedforretninger.

Gullsmedkjeden ble også ranet i 2009. Da forsvant to maskerte ranere med verdier for 1,9 millioner euro, skriver Le Monde.