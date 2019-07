Greta Thunberg seiler over Atlanterhavet til klimakonferanse

Det er ikke hvilken som helst seilbåt Greta Thunberg mønstrer på i London i august. Den 60 fot lange konkurransebåten Malizia II har både solpanel og turbiner under vann for å skaffe energi til en utslippsfri overfart.

– Gode nyheter, tvitret 16-åringen og fortalte at hun er blitt tilbudt å sitte på med den 60 fot lange konkurransebåten slik at hun kommer seg til klimakonferansene i USA og Latin-Amerika på en mest mulig miljøvennlig måte.

Thunberg fortalte AP at hun hadde fundert lenge på hvordan hun skulle kunne reise til USA og delta på viktige klimakonferanse i New York og Chile uten å fly.

– Å ta båt til Nord-Amerika er så godt som umulig. Mange mennesker har prøvd å hjelpe og tatt kontakt med forskjellige båter. Cruiseskip var ikke aktuelt siden de også slipper også ut enorme mengder klimagasser.

– Det må bli lettere å komme seg rundt for dem som ønsker å være klimanøytrale. Jeg forteller ikke folk hva de skal gjøre, eller at de må stoppe å fly, men det må være lettere for oss som ønsker noe annet, sier Thunberg i et intervju til nyhetsbyrået AP utenfor Riksdagen i Stockholm.

Seilbåten Malizia II som tilfredsstiller Thunberg sine miljøkrav er en høyteknologisk konkurranseyacht, som ifølge sin egen nettside har deltatt i en rekke konkurranser og seilt jorda rundt tre ganger. Kapteiner er tyske Boris Herrmann og Pierre Casiraghi fra Monaco (barnebarn til prins Rainer III og avdøde skuespiller Grace Kelly).

Teamet skiver skriver på sin facebookside at det er stolte over å skulle seile Greta Tunberg over havet til klimamøtene.

Mens andre har ferie tilbringer Greta Thunberg dagene ved Riksdagsbygningen i Stockholm for å snakke om klima med andre engasjerte ungdommer. Foto: David Keyton / AP

Friår fra skolen

Hun planlegger nå å ta et friår fra skolen for å konsentrere seg om å øke kunnskapen om klimakrisen og presse verdens ledere til å trappe opp tiltakene mot global oppvarming.

I løpet av rundreisen i Amerika skal Thunberg delta på en et klima-toppmøte i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York og flere klimaprotester i september. Hun skal også til Canada og Mexico før hun deltar på årets FN-konferanse om klima i Santiago i Chile i desember. Dit reiser hun med tog og buss.

– I det siste året har millioner av unge hevet sin røst for å vekke verdens politikere om klimakrisen. I løpet av de kommende månedene vil arrangementene i New York og Santiago de Chile vise om de har lyttet, sier hun.

På forsiden av Vogue

I helgen offentliggjorde de britiske motemagasinet Vogue at Meghan, hertuginnen av Sussex, vil være gjesteredaktør for septemberutgaven og hun har valgt Greta Thunberg som en av 15 kvinner viktige kvinner på forsiden.

Den svenske aktivisten er langt mindre kjent i USA enn i Europa hvor hun er blitt en lederfigur for en ny generasjon klimaaktivister som frykter at foreldrene og besteforeldrene ødelegger framtida deres.

Hun utelukker ikke å møte USAs president Donald Trump, som vil trekke USA ut av Parisavtalen, men tror det ville være bortkastet tid.

– Slik det er nå, tror jeg ikke jeg møter ham siden jeg ikke har noe å si til ham. Han lytter åpenbart ikke til forskerne og vitenskapen. Så hvordan skulle jeg, som er et barn uten riktig utdanning, kunne overbevise ham, sier hun.