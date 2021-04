Greta Thunberg gir 100.000 dollar til covid-19-vaksinering

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Thunberg ga 100.000 dollar – rundt 850.000 kroner – til vaksinesamarbeidet Covax, som skal sikre at også fattige land får koronavaksiner.

Pengene kommer fra et fond som Thunberg har opprettet med penger hun har fått i forskjellige priser.

Totalt er det satt rundt 900 millioner vaksinedoser mot covid-19, skriver AFP.

Rundt 48 prosent av dosene er satt i rike land som har 16 prosent av verdens befolkning.

De 19 fattigste landene, som har 9 prosent av verdens befolkning, har bare satt 0,1 prosent av alle vaksinene.

– Fullstendig uetisk

Greta Thunberg fylte 18 år 3. januar og takket for lykkønskninger på Twitter. Foto: Twitter / Reuters

– Vi har midlene som trengs for å rette opp den ubalansen som er i verden når det gjelder kampen mot covid-19. Akkurat som med klimakrisen, må vi hjelpe de mest sårbare først, sa Thunberg på en felles pressekonferanse med WHO.

Hun vil at det internasjonale samfunnet gjør langt mer med den ulikheten for vaksiner.

– Det er fullstendig uetisk hvis rike land nå vaksinerer unge og friske mennesker mens eldre og syke ikke blir vaksinert i fattige land. Dette er et moralsk spørsmål, sa Thunberg.

Ikke vaksine mot klimaendringer

WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus sa på pressekonferansen at det ble registrert 5,2 millioner nye koronasmittede forrige uke.

Det er den åttende uken på rad antall smittede øker og forrige uke var den verste siden pandemien begynte.

Samtidig viste han til at det er flere som dør hvert år av luftforurensing enn det som har dødd av covid-19 under pandemien.

– Det er ingen vaksiner for klimaendringer, men vi har løsninger, sa Ghebreyesus.

31. mars i år ble den første statuen av Greta Thunberg satt opp, på Winchester-universitetet i Storbritannia. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Vil utsette klimakonferansen

Tidligere i april sa Thunberg at hun mener at klimakonferansen COP26 bør utsettes til flere har fått covid-19-vaksine.

Konferansen, som allerede er utsatt med et år, skal etter planen holdes i Glasgow i november.

Thunberg frykter at det uvaksinerte delegater fra fattige land ikke kan delta.

– Det må skje på riktig måte. Det beste ville selvfølgelig være å få alle vaksinert så raskt som mulig, slik at alle kan delta på like premisser, sa Thunberg til BBC.

På pressekonferansen med WHO sa hun at en utsettelse kan føre til at kampen mot klimaet mister momentum, men at det viktigste er folks helse.