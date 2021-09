Hamsteren Mr. Goxx jobber i det som kan være det mest høyteknologiske hamsterburet som finnes. Kanskje er det også det mest innbringende i kroner og øre.

Finanskontoret, eller hamsterburet om du vil, er designet slik at når Mr. Goxx løper på hamsterhjulet kan han velge blant en rekke forskjellige kryptovaluta.

Når hamsteren går av hjulet stopper det ved en kryptovaluta. Goxx velger deretter mellom to tunneler, som avgjør om det skal kjøpes eller selges.

Ifølge hamsterens Twitch-konto blir så «avgjørelsen» sendt til en ekte handelsplattform.

Og om du lurte – ja, det er ekte penger hamsteren handler med.

Bedre avkastning enn store aksjemarkeder

Finanskarrieren til den handlende hamsteren startet i juni med rundt 3300 kroner (326 euro) i startkapital.

Men, som for mange gründere, var oppstarten tøff. Etter den første måneden hadde Mr. Goxx gjennomført 95 handler og porteføljen viste røde tall: Ned 7,3 prosent.

Deretter ble det fart i det økonomiske hamsterhjulet.

Porteføljen er opp nesten 20 % siden Goxx begynte å handle i juni, ifølge hamsterens Twitter-konto.

Resultatene fra hamsterens kryptohamstring legges ut på sosiale medier som YouTube, Reddit og Twitter.

En direktesending starter på Twitch hver gang Goxx går den korte veien fra sitt bur og gjennom en tunnel til finanskontoret.

Fra 12. september leverte Mr. Goxx bedre enn Bitcoin, Nasdaq 100, S&P 500 og superinvestoren Warren Buffetts selskap Berkshire Hathaway, ifølge kalkuleringer fra kryptonettstedet Protos.

27. september var den kryptohamstrende hamsterens portefølje opp 19,41 %.

Startet som en spøk

Hamsterens eier jobber som foreleser og prototypespesialist og driver prosjektet «Goxx Capital» sammen med en programmerer.

Det startet som et hobbyprosjekt for to tyske venner under koronapandemien.

En rekke store medier har siden omtalt historien om den uvanlige investoren. Men de tyske mennene bak ønsker å være anonyme.

– Vi spøkte om at hamsteren min ville være i stand til å ta smartere investeringsbeslutninger enn mennesker, forteller hamstereieren til BBC.

De understreker at hamsterens valg ikke bør tas som investeringsråd og at Goxx Capital først og fremst er et humørfylt sideprosjekt. Men også en kommentar til dagens vestlige samfunn.

– Vi følte at alt fortsetter å bli dyrere i disse dager, og det er veldig vanskelig å spare opp penger med høye husleier å betale, sier de.

– Det virker som om de fleste fra vår generasjon ikke ser noen andre sjanser enn å kaste mye av sparepengene sine på kryptomarkedet, uten å ha peiling på hva som skjer der.