Global varmerekord i juni

Juni 2024 var den varmeste junimåned som hittil er registrert. Tolv måneder på rad har temperaturen ligget 1,5 grader over førindustrielt nivå, ifølge forskere.

Det er også trettende måned på rad med varmerekord, viser rapporten fra EUs klimaovervåkingstjeneste C3S.

– Dette er mer enn en statistisk merkverdighet, og det fremhever et stort og vedvarende skifte i klimaet vårt, sier Carlo Buontempo, som leder klimaovervåkingstjenesten.

Årets junimåned ligger 0,67 grader høyere enn juni i fjor, som var den varmeste junimåneden hittil.

– Uunngåelig at rekorder brytes

De siste tolv månedene var gjennomsnittstemperaturen på jorden den høyeste som noen gang er registrert. Temperaturen lå 0,76 grader over referanseperioden 1991-2020, ifølge forskerne. Det betyr også at nivået er 1,64 grader over førindustriell tid – som tar utgangspunkt i nivået i perioden 1850–1900.

– Selv om denne spesifikke serien med ekstremtemperaturer på et tidspunkt skulle ta slutt, kommer vi til å oppleve nye rekorder etter hvert som klimaet stadig blir varmere. Det er uunngåelig, med mindre vi slutter å tilføre klimagasser til atmosfæren og til havene, sier Buontempo.

Selv om det er uvanlig, var det også en periode med varmerekorder som strakte seg over flere måneder i 2015–2016.

Festivalgjester ved Waterfront Blues Festival i Oregon i USA merker varmen. En hetebølge har beveget seg over vestlige deler av landet Foto: Jenny Kane / AP/NTB

Europa: Varmt i sør og øst, kjøligere i nord

Når det gjelder Europa, var årets junimåned den nest varmeste som er registrert. Bildet er imidlertid variert. Mens de sørøstlige områdene og Tyrkia hadde varme som lå høyere enn normalt, lå gradestokken på om lag normalt eller lavere i Vest-Europa, på Island og i Nordvest-Russland.

I andre deler av verden har forskerne registrert de høyeste temperaturene i forhold til normalen i det østlige Canada, i det vestlige USA, i Mexico, Brasil, Nord-Sibir, Midtøsten, Nord-Afrika og det vestlige Antarktis.

Samtidig ser man temperaturer under normalen i østlige deler av Stillehavet, noe som tyder på at værfenomenet La Niña er under utvikling. La Niña er en tilstand med uvanlig lav overflatetemperatur i det sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator. Likevel er lufttemperaturen uvanlig høy i mange regioner, ifølge klimaovervåkingstjenesten Copernicus Climate Change Service (C3S).

Rapporten viser videre at havoverflatetemperaturen for juni i gjennomsnitt var den høyeste som er registrert for denne måneden. Det er den femtende måned på rad med varmerekord.

Kraftig nedbør og flom

Juni var ellers våtere enn gjennomsnittet i Sentral-Europa, samt i store deler i sør og vest. Kraftig nedbør førte til flom i regioner i Tyskland, Italia, Frankrike og Sveits.

Måneden var tørrere enn vanlig i Irland, det meste av Storbritannia, og området som omfatter Norge, Sverige, Finland, Kolahalvøya og Karelen i Russland. Også Sør-Italia og områder i Øst-Europa fikk mindre nedbør enn normalt, særlig i regioner rundt Svartehavet.

Utenfor Europa var det våtere enn vanlig i deler av Nord-Amerika, som også opplevde en rekke stormer, blant annet orkanen Beryl. Også det sørvestlige og sørøstlige Asia, det sørlige Afrika og regioner i Australia og Sør-Amerika fikk mer nedbør enn normalt.

Havis 12 prosent under gjennomsnitt

I Arktis var havisen 3 prosent under gjennomsnittet, nær verdiene som er observert de fleste år siden 2010.

Men i sør var havisen i Antarktis 12 prosent under gjennomsnittet. Det er den nest laveste utbredelsen for juni, ifølge satellittdata som er registrert. Nivået ligger under den laveste juniverdien på minus 16 prosent, som ble observert i 2023.