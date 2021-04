Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er en stor dag, og spennende for familier og venner, sier New Zealands statsminister Jacinda Ardern.

Hun hyller den gode håndteringen av pandemien som både Australia og New Zealand har stått for.

New Zealands statsminister Jacinda Ardern Foto: POOL / Reuters

Gleden var stor da New Zealand og Australia mandag åpnet for karantenefri reise mellom de to landene for første gang på over et år.

Begge land stengte sine grenser for alle utenom egne borgere og andre med oppholdstillatelse i mars i fjor, for å hindre koronasmitte.

Flere typer «bobler» kan skaper begeistring. I dette tilfellet er det «reiseboblen» som er opprettet mellom New Zealand og Australia. Bildet er fra Sydney International Airport mandag. Foto: SAEED KHAN / AFP

Slapp lettere fra det

Takket være de strenge tiltakene har Australia og New Zealand sluppet billigere fra pandemien enn de fleste andre land i verden.

Riktignok har borgere av New Zealand kunnet reise til Australia siden oktober i fjor, men de måtte i karantene i 14 dager ved hjemkomst.

Mandag var første gang australiere kunne reise til New Zealand siden grensene ble stengt. Nå kan også newzealendere komme tilbake fra Australia uten karantene.

Danny Mather (th) venter sammen med familien sin på Wellington International Airport i New Zealand. De skal ta imot datteren Kristy, som kommer fra Australia. Foto: Nick Perry / AP

Danny Mather ventet spent på sin datter Kristy på Wellington International Airport i New Zealand. Han hadde ikke sett sin gravide datter og sitt barnebarn på 15 måneder.

– Det var riktig å holde New Zealand mest mulig fri for viruset, men nå er tida inne for å åpne, sier Mather til nyhetsbyrået AP.

Familier og turisme

Åpningen er en lettelse både for familier som har vært skilt fra hverandre, for turistnæringen og for flyselskapene.

Den største gruppen turister som kommer til New Zealand er fra Australia. I 2019 dro 1,5 millioner australiere dit. Det utgjør 40 prosent av turiststrømmen.

Turister på Fox-breen på Sørøya i New Zealand før pandemien. Nå kan de komme tilbake. Foto: Nick Perry / Ap

Nå nærmer vinteren seg på den sørlige halvkule. Det betyr at den populære skisesongen på steder som Queenstown åpner. Mange hoteller og skianlegg har kjempet mot konkurs så lenge pandemien har pågått.

Åpner for flere land

Mange hundretusener newzealendere bor i Australia. De har vært vanlig å pendle fram og tilbake mellom landene for å besøke familie.

Flyturen tar bare tre timer.

En familie gjenforenes for første gang på ett år etter at et fly fra New Zealand landet på Sydney International Airport mandag. Foto: SAEED KHAN / AFP

De to landenes regjeringer håper at dette er et første skritt i en gjenåpning mot resten av verden.

Det er ventet at lignende korridorer, også kalt «reisebobler», kan bli opprettet i samarbeid med andre land i regionen når de får bedre kontroll på pandemien.