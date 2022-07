Gårsdagens masseskyting på kjøpesenteret Field's i København etterlot tre døde og minst 30 skadde, fire av dem alvorlig.

De drepte er en 17 år gammel jente, en 17 år gammel gutt og en mann på 47. Ifølge politimesteren i København, var ofrene tilfeldige.

Thomas Jensen var inne på kjøpesenteret da skytingen begynte.

– Jeg var der inne tidlig, så kom jeg meg ut da politiet kom, sier han til NRK.

– Jeg prøvde å sjekke etter informasjon. Jeg synes det tok lang tid før det skjedde noen ting. Men så kom det helikopterlyder, og da skjønte jeg alvoret.

Jensen forteller han var inne i dagligvarebutikken Bilka, da en stor menneskemengde begynte å løpe.

– «De skyter, de skyter», ropte de. Så gikk det en panikk inn i folk.

Pårørende og rammede i København står i kø for å snakke med kriseteam. Foto: MOHAMMED ALAYOUBI / NRK

16-årig svenske alvorlig skadd

Flere av de som var til stede på kjøpesenteret skulle på konserten til den britiske popstjernen, Harry Styles samme kveld.

Royal Arena, hvor han skulle opptre, ligger i nærheten av kjøpesenteret.

En av de som skulle på konserten var en 16 år gammel svensk jente som ble skutt. Nå ligger hun på sykehuset og er alvorlig skadd.

Hun og en venninne skulle gjøre innkjøp før konserten da gjerningsmannen slo til.

– Da jeg kom ned fra rulletrappen, rett innenfor et hjørne, kjente jeg varme og hørte et smell. Da forsto jeg at jeg hadde blitt truffet, sier hun til Kristianstadsbladet.

– Jeg snudde på hodet, og da så jeg gjerningsmannen i noen sekunder.

Familien til jenta sier til Expressen at hun skal opereres.

Mandag morgen var det lagt blomster utenfor Field's kjøpesenter. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Søkte tilflukt i kjølerom

For å gjemme seg fra skuddene søkte Jensen og de andre inne i butikken tilflukt i et kjølerom, blant meieriprodukter.

– Vi var ikke helt sikre på hva det var, og trodde at det kanskje ikke var så alvorlig.

– Men så kom det en ny bølge og da så jeg tre unge jenter med blod over hele kroppen, sier Jensen. Jeg spurte hva som hadde skjedd og om de hadde kommet til skade, og det hadde de ikke. Men de hadde vært i nærheten.

Gruppen som var i dagligvarebutikken ble ført ut via en personalutgang slik at de kunne komme seg ut av kjøpesenteret, forklarer Jensen.

Jensen forteller at tankene gikk til andre skyteepisoder mens han søkte tilflukt, blant annet terrorangrepet på Utøya.

– Jeg tenkte mye på Utøya. Jeg tenkte, nå kommer det en gærning med et gevær, og hva skal jeg gjøre.

Det som gjorde sterkest inntrykk på Jensen var å se barn gråte.

– Du kunne se at foreldrene deres ble redde. Jeg forsøkte å berolige folk, sier Jensen.

Han var alene inne på kjøpesenteret, men forteller at kona hans var rystet av angrepet.

Hørte skuddene: – Alle fikk panikk Du trenger javascript for å se video.

København er rystet

På kafeer rundt i bykjernen sitter dansker og spiser «morgenmad», men stemningen er alvorstung.

Rådhuset, som ligger midt i hjertet av København sentrum, flagger på halv stang i dag. Butikkmedarbeider Jeanett Elfort jobber i en av storbyens travleste handlegater og er på vei til å åpne butikken – dagen etter hendelsen som har rystet en helt nasjon.

– Jeg synes det er så trist og forferdelig det som skjedde i Danmark. Det er vi ikke vant til her. Vi hadde den beste helgen med Tour de France som var fantastisk for danskene, også ender det på den måten her. Det er det man vil huske fra denne helgen, sier Elfort til NRK.

– Man er litt panisk. Vi kunne alle sammen ha vært der.

Jeanett Elfort jobber i en suvenirbutikk i København. Hun tror danskene kommer til å stå samlet etter gårsdagens masseskyting. Foto: Camilla Svennæs Bergland / NRK

– Min mening er at han står alene her i Danmark, sier Elfort om gjerningsmannen.

Hun ønsker først og fremst at det blir tatt godt hånd om de skadde og pårørende.

– Danskene står sammen under festlige begivenheter, og jeg tror de vil stå sammen i noe så tragisk som det her, sier Elfort.

Kristian Kristensen starter straks på jobb i et av byens mange vannhull. Han er tydelig preget av gårsdagens hendelse, og som politisk aktiv i Sosialistisk folkepartis ungdom. Han mener at det nå må satses mer på psykisk helse – spesielt blant unge menn.

– Det er viktig å investere i at folk blir innlagt når de har behov for det, og at folk blir behandlet for psykisk sykdom, sier Kristensen til NRK.

– På lang sikt håper jeg vi får bedre psykiatri i Danmark, sier Kristiansen.