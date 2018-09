Gir Norges bidrag til verden middels karakter

Den anerkjente tenketanken Center for Global Development (CGD) la i dag frem sin årlige rapport som rangerer rike lands bidrag til global utvikling.

Norge faller tre plasser på rangeringen, fra en 9. plass i fjor til en 12. plass i år.

Samtidig har Sverige gått forbi Danmark og inntatt førsteplassen på rangeringen.

Artikkelen fortsetter under tabellen.

Indeksen til Center for Global Development (CGD) Land Bistand Finans Teknologi Miljø Handel Sikkerhet Migrasjon 1 Sverige 3 11 13 2 5 20 1 2 Danmark 2 17 8 13 6 1 19 3 Finland 12 5 12 10 9 2 14 3 Tyskland 17 12 9 14 2 17 2 5 Luxemburg 1 20 21 18 7 16 4 5 Nederland 5 14 10 16 1 10 11 7 Frankrike 13 3 7 12 12 5 18 8 Storbritannia 6 10 19 8 4 4 17 9 Portugal 14 13 3 6 20 14 7 10 Belgia 11 1 11 11 19 19 10 11 Østerrike 16 19 4 15 14 7 9 12 Norge 7 9 2 22 26 12 5 13 New Zealand 4 25 17 20 8 22 3 14 Australia 9 8 18 25 3 15 8 15 Italia 19 2 22 7 18 113 112 16 Spania 26 4 16 5 16 16 15 17 Canada 8 6 15 23 17 23 6 18 Irland 10 7 25 21 11 11 22 19 Tsjekkia 20 15 14 9 13 21 26 20 Slovakia 22 21 26 1 21 3 27 21 Sveits 18 23 5 19 25 18 13 22 Ungarn 23 16 24 4 23 9 24 23 USA 27 27 20 24 10 8 16 24 Japan 15 26 6 26 15 26 25 25 Polen 21 18 27 3 22 24 23 26 Hellas 25 24 25 17 24 25 21 27 Sør-Korea 24 22 1 27 27 27 20

Både nest best og nest dårligst

Rapporten rangerer 27 rike land på sju forskjellige områder basert på omfattende data fra blant annet FN og OECD, skriver Sveriges Radio.

De sju områdene er bistand, miljø, handel, sikkerhet, migrasjon, teknologi og økonomi.

Ved å slå sammen rangeringene kommer CGD frem til en indeks på hvor mye de forskjellige landene bidrar til å gjøre verden bedre.

– God utviklingspolitikk handler om mye mer enn bistand, sier CGD-sjefen Masood Ahmed i en uttalelse.

For Norges vedkommende spriker resultatene veldig.

Mens vi rangeres som nest best på teknologioverføringer, er Norge rangert som det nest dårligste landet når det gjelder handelspolitikk.

– Skal Norge legge ned landbruket?

Når det gjelder handel, får Norge kritikk for å ha de høyeste landbrukssubsidiene av alle land i undersøkelsen, mange restriksjoner på handel med tjenester og høye tollmurer.

CDG anbefaler Norge å åpne mer opp for handel og kutte i landbrukssubsidiene.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete sier at resultatene ikke er overraskende hvis man tar utgangspunkt i at frihandel er god bistand. Hun mener det er en teori som er gått ut på dato.

– Hvis man tar utgangspunkt i at frihandel er god bistand, tar man utgangspunkt i at det er en «trickle down»-effekt. Det er en teori fra 90-tallet som siden er grundig motbevist av økonomer, sier hun til NRK.

Hun er heller ikke enig i påstanden om at høye norske landbrukssubsidier ødelegger for fattige land.

– Tror man da at Norge skal redde verdens fattige ved å legge ned eget landbruk? spør Navarsete.

Tror USA blir verre neste år

Selv om listen inneholder rike land som Australia, Japan og USA, er alle de tolv øverste landene på listen fra Europa.

USA ligger helt nede på 23. plass og er dårligst av alle når det gjelder bistand. Selv om landet er det som gir mest penger totalt, gir de minst per person.

Neste år blir det sannsynligvis en enda svakere plassering for USA, tror Anita Käppeli i CDG og viser til USAs handelspolitikk med innføring av høyere toll.

