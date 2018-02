Gikk til angrep på døtrenes overgriper

– Hva hadde dere gjort dersom dette hadde skjedd dere? spurte faren vaktene som forhindret angrepet.

Høringen av Larry Nassar, den tidligere turnlandslagslegen som seksuelt misbrukte idrettsutøvere, ble avbrutt på dramatisk vis fredag morgen da faren til tre av ofrene prøvde å angripe legen.

Man kunne høre høylytt gråt i rettslokalene etter at Nassar ble eskortert ut, skriver Washington Post.

Ble for mye for faren

Over 150 kvinner har forklart at de er blitt misbrukt av Larry Nassar (54), som er dømt til 175 år i fengsel og ytterligere 60 år for besittelse av overgrepsbilder av barn. Mange av ofrene har fortalt at de var mindreårige da den nå 54 år gamle legen utnyttet dem seksuelt.

LIVSTIDSDOM: 54 år gamle Nassar må trolig tilbringe resten av livet i fengsel. Foto: Paul Sancya / AP

Torsdag skulle ytterligere 100 kvinner møte den amerikanske legen ansikt til ansikt i retten i Michigan for å avgi sin forklaring om overgrepene. Blant dem var døtrene til faren som gikk til angrep.

I forkant av angrepet hadde faren bedt dommeren om fem minutter i et låst rom med Nassar som en del av dommen, noe dommeren avslo. Faren ba deretter om ett minutt – noe som også ble avslått.

– Gi meg ett minutt i et låst rom med den demonen, sa han ifølge den britiske avisen The Guardian.

To av døtrene hadde allerede avgitt sine forklaringer til retten da faren gikk til angrep.

GRÅT I RETTEN: Den tidligere landslagsturneren Mattie Larson tok til tårene etter ha vitnet mot Nassar tirsdag. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

Aktor Angela Povliaitis sa at hun forstod farens frustrasjon, men at familien heller måtte bruke ord enn vold.

– Det hjelper ikke barna dine, det hjelper ikke samfunnet og det hjelper ikke oss, sa hun til en sjokkert rettssal.

Dommeren uttalte at hun ikke kunne forestille seg hvor vondt faren måtte ha det «men at man ikke kan reagere med fysisk vold.»

Faren ba om unnskyldning noen timer etter hendelsen, og dommeren sa det ville være galt å straffe ham i lys av Nassars forbrytelser og smerten han har påført familiene.

Hvem visste hva?

De første varslene om Nassars oppførsel kom allerede i 2014, da Nassar var tilknyttet Michigan State University. Undersøkelsene endte imidlertid med at Nassar beholdt jobben ved universitetet.

Landslagsledelsen skal ha blitt gjort kjent med bekymringer knyttet til Nassars oppførsel i 2015, noe som førte til at Nassar mistet prestisjejobben som medisinsk behandler for turnerne.

På samme tidspunkt ble FBI koblet inn i saken, etter mistanke om at Nassar var i besittelse av overgrepsmateriale.

I september 2016 begynte Indianapolis Star å rulle opp saken i en lengre undersøkende reportasje, noe som førte til at Nassar fikk sparken av Michigan State University (MSU).

Siste runde i retten

Denne uken var det klart for hans tredje og siste straffeutmåling, hvor nye ofre fikk fortelle hvordan legen overgrep seg på dem.

Nassar har selv sagt seg skyldig i å penetrere tre av ofrene under medisinske undersøkelser.

Totalt ni tidligere landslagsturnere har stått fram med anklager mot Nassar. Blant kvinnene er Mattie Larson, en tidligere VM-medaljevinner for det amerikanske turnlandslaget.

Larsson har fortalt i retten at Nassar forgrep seg på henne for første gang da hun var 14 år gammel. Ifølge nyhetsbyrået Ap, fortalte 25-åringen gråtende at Nassar brukte godteri og oppmuntrende ord for å vinne hennes tillit.

– Larry, du var den eneste jeg stolte på. Til slutt viste det seg at du var det skumleste monsteret av dem alle.