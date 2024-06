Gaza: – Klar og tydelig beskjed om å avslutte konflikten

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 37.164 Siste uke: 578 Israel 1487 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 287 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Uttalelsen kom på en pressekonferanse i Doha, hovedstaden i Qatar i dag med blant annet USAs utenriksminister Antony Blinken og statsministeren i Qatar tilstede.

Blinken er på en ny rundreise i Midtøsten for å forsøke å få i stand en avtale mellom Israel og Hamas om våpenhvile og løslatelse av gisler.

Qatar og Egypt er meglerland for utkastet til våpenhvile som ble lagt fram av USAs president Joe Biden 31. mai.

Forslaget ble også vedtatt av FNs sikkerhetsråd på mandag.

– Vi er vitne til et skifte i denne konflikten den siste tiden. Det er nå en klar og tydelig beskjed om å avslutten konflikten, sa statsminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani på pressekonferansen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Da han ble spurt om innsatsen til Israel og Hamas for å få til en avtale, sa Sheik Mohammed at «begge sider måtte presses for å få en avtale og at begge hadde motarbeidet den».

Korrespondent Yama Wolasmal forklarer våpenhvileforslaget og hvilke problemer som kan oppstå. Du trenger javascript for å se video. Korrespondent Yama Wolasmal forklarer våpenhvileforslaget og hvilke problemer som kan oppstå.

– Få israelske styrker ut

Det hersker fortsatt tvil om det er mulig å få i havn en våpenhvileavtale.

Hamas leverte tirsdag et svar på avtaleutkastet til meglerlandene Egypt og Qatar, der de foreslår endringer.

De skal blant annet ha bedt om at avtalen inkluderer en tidslinje for våpenhvilen. De krever også full israelsk tilbaketrekning fra Gaza og en avtale om fangebytte.

Blinken sier noen av endringene Hamas ønsker i utkastet til våpenhvileavtale kan fungere, men at andre ikke kan det.

Israel tolket dette som om Hamas avviste forslaget.

– Noen av Hamas' forslag går ut over det de tidligere har akseptert, sier Blinken

Hamas og Islamsk jihad kom tirsdag kveld med en felles uttalelse.

I uttalelsen, som Reuters siterer, skriver gruppene at de er klare for å oppnå en avtale for å stanse krigen i Gaza.

– Den amerikanske regjeringen blir testet på om de leverer i henhold til sine forpliktelser om å tvinge okkupasjonen til umiddelbart å avslutte krigen ved å innfri FNs sikkerhetsråds resolusjon, sa Hamas-talsperson Sami Abu Zuhri på tirsdag.

Ei jente sitter på toppen av en bunke madrasser og er klar til å flykte fra krigshandlingene i Rafah. Foto: Hatem Khaled / Reuters

Blinken kalte Hamas' støtte til resolusjonen tidligere tirsdag for et «tegn på håp», melder Reuters.

Blinken sier at det er nødvendig med en tydelig uttalelse fra lederne som er inne på området.

Palestinere blant ruinene i Khan Younis i Rafah. Bildet er tatt 11. juni. Foto: EYAD BABA / AFP/NTB

– Israel bekrefter støtte

Israel har tidligere uttalt at de støtter en våpenhvile, men det er uklart om de fullt ut kommer til å godkjenne forslaget som foreligger.

Men etter et møte med Israels statsminister, Benjamin Netanyahu tirsdag, at Blinken at Netanyahu «på nytt har bekreftet støtten» til forslaget om våpenhvile, skriver nyhetsbyrået AFP.

En talsperson for Israels regjering sier forslaget til våpenhvileavtale setter Israel i stand til å oppnå målene landet har satt for å avslutte krigen.

– Israel vil ikke avslutte krigen før alle krigsmålene er oppnådd: Ødelegge Hamas' militære kapasiteter og mulighet til å regjere, løslate alle gisler og sikre at Gaza ikke utgjør en trussel mot Israel i framtiden, sier en talsperson for den israelske regjering som ikke vil stå fram med navn, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Støre: Begge parter må være med

Statsminister Jonas Gahr Støre

– Det er i hvert fall et første steg, sier Støre til NRK.

Han understreker imidlertid at Hamas-lederne foreløpig kun har godtatt å gå med på samtaler om forslaget. Men Støre mener det er positivt at FNs sikkerhetsråd har klart å samle seg om avgjørelsen, som er den første vedtatte resolusjonen om Gaza-krigen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det er positivt at Sikkerhetsrådet er blitt enige om en Gaza-resolusjon. Foto: Anders Tvegård Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det er positivt at Sikkerhetsrådet er blitt enige om en Gaza-resolusjon. Foto: Anders Tvegård

– Men det må to parter til for at dette skal gå, og den israelske regjeringen må engasjere seg i dette, sier Støre.

– Sånn som det er nå bedrer ikke Israels sikkerhet, og det er en katastrofe for palestinerne, sier Støre.

Mulig luftangrep

Tirsdag melder det israelske forsvaret (IDF) om at flyalarmene går i havnebyen Haifa, nord i Israel.

De advarer om et mulig luftangrep, skriver Reuters. Det fremkommer ikke om hvilken retning det eventuelt kommer fra.

Tidligere tirsdag sa IDF at de hadde avskåret «et mistenkelig luftmål» utenfor Haifa.

FNs høykommissær for menneskerettigheter sier at både palestinske væpnede grupper og de israelske styrkene kan ha utført krigsforbrytelser i helgen.

Det vises til den israelske redningsaksjonen der fire gisler ble hentet ut. De palestinske helsemyndighetene sier at minst 274 palestinere ble drept i angrepet, mens IDF sier at rundt 100 personer døde.

Her kan du høre Urix: