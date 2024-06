Hamas: Villig til å samarbeide med meglerne om innføring av våpenhvileplanen

Et flertall av landene i FNs sikkerhetsråd sa mandag ja til et amerikansk resolusjonsforslag om våpenhvile på Gazastripen.

I en uttalelse etter avstemningen, sier Hamas ifølge Reuters at gruppen er «villig til å samarbeide med meglerne om innføring av prinsippene i planen».

– Vi venter på at Hamas skal gå med på våpenhvileavtalen de hevder de ønsker, sa USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield i forkant av avstemningen i Sikkerhetsrådet.

– For hver dag som går, fortsetter de unødige lidelsene, legger hun til.

USAs utenriksminister Antony Blinken skal ha diskutert våpenhvileforslaget med Israels forsvarsvsminister Yoav Gallant mandag, melder nyhetsbyrået Reuters.

Det amerikanske forslaget som oppfordrer om umiddelbar våpenhvile mellom israelske styrker og Hamas, som også inkluderer løslatelse av gisler.

14 av medlemmene av FNs sikkerhetsråd ga sin tilslutning til forslaget.

USAs utenriksminister Antony Blinken var både i Egypt (bildet) og Israel mandag. Foto: Amr Nabil / AP

Tre faser

Første fase inkluderer en «umiddelbar, fullstendig og komplett våpenhvile med løslatelse av gisler, inkludert kvinner, eldre og sårede, tilbakelevering av levningene etter gisler som er blitt drept, og utveksling av palestinske fanger».

Den krever også tilbaketrekning av israelske styrker fra «befolkede områder» i Gaza, retur av palestinere til sine hjem og nabolag i hele enklaven, inkludert i nord, samt trygg og effektiv distribusjon av humanitær hjelp i stor skala.

Fase to vil innebære en varig slutt på krigshandlingene «i bytte mot løslatelse av alle andre gisler som fortsatt er i Gaza, og en fullstendig tilbaketrekning av israelske styrker fra Gaza».

I fase tre vil «en omfattende flerårig gjenoppbyggingsplan for Gaza» starte, og levningene av eventuelle døde gisler som fortsatt befinner seg i Gaza, vil bli returnert til Israel. Forslaget inneholder også et punkt om at våpenhvilen vil fortsette så lenge forhandlingene pågår, dersom forhandlingene for fase én tar lengre tid enn seks uker, skriver FN i en pressmelding.

Avviser demografisk og territoriell endring

I resolusjonen avviser Sikkerhetsrådet alle forsøk på demografisk eller territoriell endring på Gazastripen, inkludert alt som reduserer det palestinske området.

I teksten understreker sikkerhetsrådet FNs «ubøyelige forpliktelse» for en tostatsløsning, der to demokratiske stater, Israel og Palestina, lever side om side i fred innenfor sikre og anerkjente grenser. Som er i samsvar med internasjonal lov og relevante FN-resolusjoner.

– I denne forbindelse understrekes viktigheten av å forene Gazastripen med Vestbredden under den palestinske selvstyremyndigheten, står det i resolusjonen.