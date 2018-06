Ga kona ødelagt fallskjerm for å ta livet av henne – nå er han dømt til livstid i fengsel

«En usedvanlig kynisk mann, og en person som ikke lar seg stoppe av noe i sin jakt på egen tilfredsstillelse.»

Slik beskrev dommeren Emile Cilliers (38), ifølge BBC.

Cilliers er funnet skyldig i å ha tuklet med kona Victoria Cilliers' (41) fallskjerm i det retten mente var et drapsforsøk. Retten mener Cilliers ville drepe kona, slik at han kunne få utbetalt hennes livsforsikring og starte et nytt liv med en annen kvinne.

På mirakuløst vis overlevde kona likevel hoppet fra over 1200 meter i april 2015.

Hun ble imidlertid alvorlig skadet da både hovedfallskjermen og reservefallskjermen ikke ble løst ordentlig ut.

«Kynisk, manipulerende og farlig»

Da dommen falt i retten i den sørengelske byen Winchester fredag, sa dommeren at Emile Cilliers hadde hatt tre motiver:

Pengene han trodde han ville få utbetalt gjennom konas livsforsikring, en bekymring for at kona kunne ødelegge hans karriere i hæren, samt at hennes død ville gjøre at han kunne leve sammen med en annen kvinne, skriver BBC.

Under rettssaken har det kommet frem at mannen hadde en gjeld på over 250.000 kroner, og at han hadde forhold til flere andre kvinner.

– Du fortsatte å forfølge dine egoistiske økonomiske, følelsesmessige og seksuelle ønsker, sa dommeren og beskrev Cilliers som «kynisk, manipulerende og farlig».

Emile Cilliers ble dømt til livstid i fengsel, med en minstetid på 18 år, melder den britiske kanalen.

Merket at noe var galt

Til politiet har kvinnen fortalt at hun merket at noe var galt da hun løste ut fallskjermen.

– Det føltes bare ikke riktig. Linene var flettet. Jeg spant, forklarte Victoria Cilliers, som er en erfaren fallskjermhopper.

Hun visste hva hun måtte gjøre. Hun kuttet hovedfallskjermen og utløste reservefallskjermen. Men også denne var ødelagt.

Victoria Cilliers traff bakken i stor hastighet og pådro seg et knust bekken, kollapset lunge og knuste ribbein.

Hun er nå i fysisk god form igjen, men dommeren understreket at hun er påført langvarige, psykiske skader.

Eksperter mener hun overlevde fordi hun veide relativt lite og at hun landet på et mykt, nylig pløyd jorde, skriver The Guardian.

I sin politiforklaring sa hun at ektemannen hadde tatt med seg fallskjermen hennes inn på et toalett på flybasen før hun skulle hoppe.

Det britiske fallskjermforbundet undersøkte utstyret og konkluderte med at det hadde blitt sabotert med vilje.

Emile Cilliers er også dømt for å ha forsøkt å ta liv av kona ved en bevisst gasslekkasje bare få dager før fallskjermhoppet.

Han har nektet for begge drapsforsøkene.