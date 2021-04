Frykter vaksineskepsis vil holde liv i pandemien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etterspørselen etter vaksiner i verden er enorm. Men nå varsler USA at de trolig vil ha overskudd av vaksiner innen kort tid, skriver CNN.

– Tidspunktet vil variere fra stat til stat, men vi regner med at vi i USA som helhet vil nå et vippepunkt i vaksineringen innen to til fire uker. Da vil jobben med å få nok folk til å ta vaksiner bli mye tøffere enn å få tak i vaksiner, skriver Kaiser Family Foundation (KFF) i en rapport publisert torsdag.

KFF er en veldedig stiftelse som jobber med journalistikk og helseinformasjon.

I Kansas har omtrent tre fjerdedeler av fylkene sagt at de ikke trenger flere leveringer med vaksinedoser den siste måneden. Her forbereder en gruppe sykepleiere vaksinedoser i Kansas City. Foto: Orlin Wagner / AP

Allerede ser man tilfeller der stater i USA ikke lenger ber om flere leveringer av vaksinedoser, som følge av mangel på etterspørsel.

Flere må være immune

Smitteverneksperter, blant andre USAs Anthony Fauci, regner med at 70–85 prosent av befolkningen må være immune, enten ved å ha vært smittet eller vaksinert, for at viruset skal stoppes.

Så langt er 41 prosent vaksinert med minst en dose, mens 26 prosent er fullvaksinert, viser data fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Dersom ikke flere blir vaksinert, kan viruset leve videre i befolkningen og mutere til flere varianter.

En mann passerer en vaksinekø i Miami, USA. Foto: Lynne Sladky / AP

Trenger de unge

Deler av USA opplever nå en nedgang i antall som ønsker vaksine.

– De unge i distriktet er ikke så ivrige på å bli vaksinert. De mener at det ikke er så farlig for dem om de får covid. Andre vil vente til de vet mer om bivirkningene, forteller Kristy Fryman, beredskapskoordinator og informasjonsansvarlig i Ohio.



Torsdag lanserte Biden-administrasjonen en massiv kampanje for å få flere til å vaksinere seg – med kjendiser og sosiale medier som lokkemidler, ifølge CNBC.



Kampanjen har de kalt «We can do this: live». Kjendiser skal delta på virtuelle arrangementer. Dette håper de kan overbevise særlig unge mennesker om å vaksinere seg.

Tre amerikanere får Pfizer-vaksine på et vaksinasjonssenter i Massachusetts. Foto: Joseph Prezioso / AFP

Skepsis i Frankrike

Selv om Europa ikke har nådd noe tak på antallet som ønsker vaksiner, er det omfattende vaksineskepsis også her.

En Ipsos-undersøkelse i Frankrike på slutten av fjoråret viste at bare 40 prosent planla å ta koronavaksine. Dette skal riktig nok ha økt til over halvparten i år, skrev BBC i slutten av mars.

Tristan Mendes France er universitetslektor og skriver på nettstedet Conspiracy Watch.

Han mener vaksineskepsis i Frankrike kan handle om dyp mistillit til staten, en lidenskap for personlig frihet og historiske feiltrinn.

At landet brukte 600 millioner euro på vaksiner mot svineinfluensa, ble i ettertid sett på som tabbe.

Antall vaksinerte i utvalgte land Ekspandér faktaboks Prosent av befolkningen som har fått minst en dose (per 22. april): Israel: 62 prosent. Storbritannia: 49 prosent. USA: 41 prosent. Chile: 41 prosent. Bahrain: 38 prosent. Ungarn: 36 prosent. Uruguay: 32 prosent. Serbia: 28 prosent. Tyskland: 22 prosent. Norge: 21 prosent. (Ifølge FHIs ukesrapport er 24 prosent vaksinert med første dose). Frankrike: 19 prosent. Kilde: Ourworldindata.org

Ses på som unødvendig

I februar publiserte Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og forskningsgruppen RECOVER en rapport om offentlighetens syn på koronavaksinering i Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Sverige og Ukraina. Tallene hentet de inn i desember i fjor.



Da var det under halvparten av respondentene i samtlige land som anså koronavaksinering som trygt.



I mange av tilfellene ønsket de ikke vaksinen fordi de mente den var unødvendig. Andre årsaker til skepsis var frykten for langvarige symptomer.

En kvinne bærer på et skilt der det står «frykt – vaksine – avhengighet» på en demonstrasjon mot myndighetenes koronarestriksjoner i Stuttgart, Tyskland. Foto: Andreas Gebert / Reuters

I alle syv land var imidlertid tilliten til helsepersonell i eget land høy. Mistilliten var heller rettet mot myndighetene, globale organisasjoner, og farmasøytiske selskaper.

Pauser fører til mistillit

Da det ble avdekket en mulig sammenheng mellom vaksinene fra AstraZeneca og Janssen og sjeldne blodpropp-tilfeller, forverret det tilliten til vaksinene.

Denne tilliten ser ut til å være vanskelig å vinne tilbake.

I Norge er begge vaksinene satt på pause, i likhet med flere andre land i Europa. Nordmenn som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen, får nå tilbud om mRNA-vaksine som dose to.



Da Janssen-vaksinen ble satt på pause i USA, falt tilliten til vaksinen fra 52 prosent til 37, ifølge Time.

Og selv om det er mulig at Janssen-pausen i USA kan oppheves allerede denne uken, er det frykt for at Janssen blir for USA det AstraZeneca er for deler av Europa.

Da Frankrike og Tyskland stoppet bruken av AstraZeneca i mars, skjøt skepsisen i været.

Senere har begge land avgjort at landets eldre befolkning skal få vaksinen. Nå er utfordringen å få dem til å gå med på det.

En frivillig fra den franske sivilbeskyttelsen gir ut en brosjyre til en eldre mann, i et forsøk på å få flere franskmenn over 55 til å ta AstraZeneca-vaksine. Foto: Clotaire Achi / Reuters

I Storbritannia, der bruken av AstraZeneca-vaksinen først ble begrenset etter alder, snarere enn helt stoppet, har mistilliten til folket holdt seg relativt jevn, skriver Time.

Og i Sverige, der bruken av AstraZeneca ble gjenopptatt i mars, har doser blitt kastet fordi pasienter takker nei.

Fremdeles tillit i Norge

I Norge er det ingen oversikt over hvor mange som takker nei til vaksine.

Men ifølge FHI er det fremdeles vaksine nordmenn flest ønsker. For to uker siden svarte 82 prosent av nordmenn at de ønsket å vaksinere seg.





Overlege i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland. Foto: Tor Erik Schrøder

– Noen få sier tvert nei, mens resten ønsker er avventende og ønsker mer informasjon. 75 prosent er fornøyde med informasjonen, og dette tallet er økende, forteller overlege Preben Aavitsland til NRK.





Han forteller at nordiske land tradisjonelt har ligget høyt når det gjelder vaksinasjon. De tror tillit og åpenhet er nøkkelen, og at det å sette pauser på vaksinetyper støtter opp om akkurat det.

– Vårt inntrykk er at folk setter pris på at vi tar slike hendelser alvorlig og vurderer dem nøye.

FHI har anbefalt å ta ut AstraZeneca-vaksinen av vaksineprogrammet, men regjeringen valgte å utsette avgjørelsen. Janssen-vaksinen er fremdeles under vurdering.

– Dersom vi tar den inn i programmet så er det fordi vi mener det er forsvarlig. I så fall vil vi tydelig forklare hvorfor, forteller Aavitsland.

En avklaring om de to vaksinene er ventet 10. mai.