Frykter terrormistenkt har flyktet til Frankrike

Politisjefen i Catalonia, Josep Lluis Traper, innrømmer at de ikke vet hvor den terrormistenkte 22-åringen befinner seg og at han kan ha rømt landet. Foto: LLUIS GENE / AFP

– Vi kan ikke utelukke at den hovedmistenkte har klart å krysse grensen til Frankrike, sier politisjef i Catalonia Josep Lluis Traper, om mannen som unnslapp politiets sperringer og klarte å rømme etter terrorangrepet i Barcelona.

Unnslapp politisperringer

Ifølge spanske medier så klarte 22 år gamle Abouyaaqoub trolig å gjemme seg bort i kaoset og kom seg ombord på en T-bane etter at bilen han satt i hadde kjørt ned og drept 13 mennesker på Barcelonas travle handlegate La Rambla på torsdag.

Han skal de deretter ha knivstukket en mann og stålet bilen hans før han ble stoppet av en politisperring på vei sørover mot Cambrils. Før han stakk til skogs og forsvant for politiet.

Lik identifisert

Under dagens pressekonferanse ble det også klart at spansk politi knytter tre leiebiler til Abouyaaqoub og at huset der det er gjort funn av 120 gassbeholdere i Alcanar ble brukt som en del av en større og mer blodig plan.

– Vi begynner å se tydelig at huset i Alcanar var et sted der de forberedte sprenglegemer for ett eller flere angrep i Barcelona, sier politisjef i Catalonia, Josep Lluis Trapero.

Ifølge politikilder som El Español har snakket med så var den berømte Sagrada Familia et mulig mål for terroristene, men at eksplosjonen i huset satte en stopper for dette.

Politiet skal også ha klart å identifisere de to likene som ble funnet i ruinene av de sammenraste huset, og ifølge Sky News så kan den ene av dem være den savnede imamen som er mistenkt for å radikalisert gruppen.