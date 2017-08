Holdt messe for Barcelona-ofrene

* Spania ble torsdag og natt til fredag utsatt for to bilangrep i byene Barcelona og Cambrils.

* Ved 17-tiden torsdag kjørte en varebil inn i folkemengden på hovedgaten Las Ramblas i Barcelona i Spania.

* Om kvelden bekrefter myndighetene i Catalonia at 14 personer er drept og 80 er skadd.

* To personer er pågrepet, men den antatte sjåføren er på frifot. I tillegg skal en person være skutt og drept av politiet.

* IS hevder å stå bak angrepet.

* Ved 1.30-tiden fredag opplyser politiet at de er i gang med en aksjon mot et mulig terrorangrep i Cambrils, omtrent 100 kilometer sørvest for Barcelona.

* Senere blir det bekreftet at fem personer ble skutt og drept av politiet etter å ha forsøkt å kopiere angrepet i Barcelona. De drepte hadde bombebelter med seg.

* Seks personer ble skadd i angrepet. En politimann er lettere skadd.

* Politiet undersøker om gjerningsmennene i Cambrils hadde bombebelter på seg. De jobber ut fra en teori om at det er en sammenheng mellom de to angrepene.

* En eksplosjon rundt 200 kilometer sørvest for Barcelona settes også i sammenheng med angrepet i Barcelona. Beboerne mistenkes for å ha forsøke å lage en bombe med gassflasker.

* Utenriksdepartementet har ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet av terrorangrepene.

* Det er minst 18 nasjonaliteter blant de drepte og sårede, inkludert personer fra Spania, Frankrike, Tyskland, Nederland, Algerie, Argentina, Venezuela, Belgia, Australia, Ungarn, Peru, Romania, Irland, Hellas, Cuba, Makedonia, Italia og Kina.