Frykter stormen «Barry» kan legge New Orleans under vann

– Det er tre måter Louisiana kan bli oversvømmet på; stormflo, mye vann i elvene og regn. Nå får vi alle tre, sier guvernør i delstaten Louisiana, John Bel Edwards.

«Barry» er ventet å øke til orkans styrke natt til lørdag, skriver nyhetsbyrået AP. President Donald Trump har erklært unntakstilstand for Louisiana.

Allerede nå har værsystemet rundt Barry gjort skade, men innbyggerne i New Orleans frykter at det kan bli langt verre i løpet av natten og lørdagen.

Frykten er at «Barry» kan gjøre like stor skade som orkanen «Katrina». Den kostet til sammen 1836 menneskeliv da den traff New Orleans i 2005.

Selv om den bare vil være en kategori 1-orkan, gjør flere forhold at «Barry» kan gjøre spesielt stor skade:

Vanligvis treffer orkaner USA i løpet av sensommeren og høsten, når vannstanden i Mississippi er lav. Nå er vannstanden høyere, allerede før stormen treffer.

Det har regnet mye i Louisiana den siste tiden. Det gjør at jorden er mettet med vann og det som kommer nå vil renne raskt ut i Mississippi.

Det er ventet at «Barry» vil bringe med seg spesielt mye regn. Fredag og lørdag er det ventet at det vil regne mellom 25 og 50 centimeter i New Orleans, med opp til 64 centimeter enkelte steder.

Mississippi fotografert ved New Orleans fredag. Vannstanden er høyere enn den noen gang har vært siden 1950. Foto: JONATHAN BACHMAN / Reuters

Frykter dikene mot Mississippi blir oversvømmet

Til tross for de enorme skadene orkanen «Katrina» gjorde da den traff New Orleans i 2005, holdt dikene som beskytter byen mot Mississippi.

Nå frykter myndighetene i byen at Mississippi skal gå over dikene og vannet flomme inn over byen.

Lørdag er det ventet at vannstanden ved New Orleans vil være 5,8 meter over normalen.

Det er det høyeste som er målt i den enorme elven siden 1950.

– Dikene som beskytter byen er mellom 6,1 og 7,6 meter høye, sier hydrologen Jeff Graschel ved USAs nasjonale værtjeneste.

Det betyr at mange steder er det bare rundt 30 centimeter som skiller Mississippis enorme vannmengder fra byen.

Dikene som beskytter New Orleans er bygget og vedlikeholdt av den amerikanske hærens ingeniørkorps.

– Vi er trygge på at dikene vil holde. sier ingeniørkorpsets talsmann Ricky Boyett.

Etter at andre diker ikke klarte å stå imot «Katrina» for 14 år siden, mangler imidlertid mange av innbyggerne i New Orleans tiltro til ingeniørkorpset.

Satellittbilde av «Barry» tatt fredag kveld viser hvordan sentrum av stormen nærmer seg land. Foto: HANDOUT / Reuters

Hamstret mat

Borgermester LaToya Cantrell ber ifølge lokalavisen The Times-Picayune folk skaffe seg mat og vann for tre dager og holde seg innendørs fra klokken 20.00 fredag kveld (03.00 lørdag norsk tid).

Bymyndighetene har nå satt opp en rekke punkter i byen der innbyggerne kan hente sandsekker for å beskytte husene sine.

Borgermesteren skriver på Twitter at ingen systemer i verden vil være i stand til å håndtere de regnmengdene som venter New Orleans.

Før «Katrina» i 2005 oppfordret myndighetene folk til å evakuere byen, men mange valgte å bli og noen av dem mistet livet. Nå har mange forlatt New Orleans i frykt for at byen igjen skal bli stående under vann, skriver Reuters.

Andre har hamstret flaskevann, isbiter, snacks og øl. Supermarkeder har hatt så mange kunder at de har gått tomme for handlevogner.

