Utbruddet i 1973 fant sted på øya Heimaey, den eneste av øyene som var bebodd.

Ingen mistet livet som følge av utbruddet, men hele øyas befolkning ble evakuert. Det hele varte i over fem måneder.

Over 400 hus ble knust og lagt under lava. Nær 80 andre hus ble lagt under aske.

5000 personer på øya ble flyktninger i eget land.

Nå er det innbyggerne i Grindavik som frykter for vulkanutbrudd. Det er oppdaget magmatunneler under byen, og alle innbyggerne er blitt evakuert.

Den islandske geofysikeren Ármann Höskuldsson sier til kringkasteren RÚV at et mulig utbrudd i nærheten av Grindavik kan bli verre enn det på Vestmannaeyjar for femti år siden.

Et av de mest alvorlige scenarioene er et utbrudd i selve byen.

– Det er mye verre enn Vestmannaeyjar, sier Ármann.

– Noen av de verste scenarioene kan gå i oppfyllelse.

NRK sendte reporter Geir Helljesen til å dekke vulkanutbruddet i 1973:

Se NRKs Geir Helljesen stå midt i vulkanutbruddet på Island i 1973. Du trenger javascript for å se video. Se NRKs Geir Helljesen stå midt i vulkanutbruddet på Island i 1973.

– Faren for utbrudd er «betydelig»

Det har vært nesten 900 jordskjelv i området rundt Grindavík mellom midnatt og klokken 06 i morges. Likevel, det har vært en roligere natt på Island enn det var natt til lørdag.

Det største skjelvet skal ha blitt mål til 2,8.

Faren for et vulkanutbrudd er likevel stor.

Benedikt Halldórsson er direktør for jordskjelv ved Islands meteorologiske kontor.

Ifølge direktøren er størrelsen på magmatunnelen og magmastrømmen større enn ved tidligere målinger.

Målinger viser at magmatunnelen er 15 kilometer lang. Den går rundt 800 meter under Grindavik og strekker seg fra Kálfellsheiði og sørvest ut i havet utenfor Reykjanes-halvøya.

Den største aktiviteten er under Grindavík og nordøst for byen.

Halldórsson sier til den islandske avisen Morgunbladid at sannsynligheten for et vulkanutbrudd i nær fremtid må anses som betydelig.

Bilde fra vulkanutbruddet i 1973. Foto: Sigurjón Einarsson

– Svært alvorlig

Det er ikke noe nytt at det blir registrert jordskjelv eller vulkanutbrudd på Island eller i Grindavik-området.

Det har vært tre større utbrudd i området siden 2021. Men dette kan bli langt mer alvorlig.

Den sier den norske geologen Børge Johannes Wigum til NRK.

Han kaller de tidligere vulkanutbruddene for «typiske turistutbrudd», siden det var vulkanutbrudd uten noen infrastruktur i nærheten.

Nå kan et vulkanutbrudd ramme en hel by.

Det er store skader etter jordskjelvene i Grindavik. Foto: RUV

– I verste scenario er det veldig dramatisk. Men den kan også stoppe opp. Sånt skjer i naturen. Magmaen størkner, og så skjer det ikke noe mer, påpeker han.

I 2010 ble europeisk luftfart stående «askefast» da vulkanen Eyjafjallajökull stanset flytrafikken i store deler av Europa.

Ifølge geologen er det ikke sannsynlig at det vil skje denne gangen.

– Dette er en annen type magma som er mer tyntflytende. Men om den fortsetter ut under sjøen og vi får et utbrudd under havoverflaten, kan det bli en del eksplosiv aktivitet og aske. Men det blir ikke så stort som i 2010.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir har innkalt til et regjeringsmøte om situasjonen klokken 12, lokal tid.

Det vurderes nå om beboerne i Grindavik kan få lov å hente dyrene sine eller andre private eiendeler, som de måtte etterlate under hasteevakueringen.