Frykter matmangel i Paris etter snø og sprengkulde

Særlig er det grønnsaker som ifølge bransjen kan komme til å bli mangelvare på grunn av leveranseproblemer, skriver Le Figaro.

Paris hadde ti minusgrader natt til torsdag etter to dager på rad med kraftig snøfall.

Det er særlig ekstremt glatte veier som gjør at det er vanskelig å få levert mat til butikker i den franske hovedstaden.

Også andre virksomheter rammes av glatte veier i en by der få, om noen, bruker vinterdekk.

Etter at myndighetene har innført en delvis forbud mot bruk av lastebiler, har bilfabrikkene til Renault og PSA i forstedene til Paris stoppet produksjonen på grunn av reservedeler.

Brannvesenet i Paris går på Twitter ut med en sterk oppfordring til folk om å la bilen stå på grunn av isglatte veier.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Overnattet på jernbanestasjoner og flyplasser

Natt til onsdag overnattet opp mot 2000 mennesker i bilene sine utenfor Paris etter at de ikke kom frem på grunn av snøfallet, skriver AFP.

Fortsatt er det noen som sitter fast i bilene sine, men de fleste stedene er motorveiene ryddet.

Kulden har ført til at myndighetene har åpnet jernbanestasjoner og andre offentlige bygninger for hjemløse.

I tillegg til at byen åpnet 46 tilfluktsrom for hjemløse overnattet rundt 700 på jernbanestasjonene Austerlitz og Montparnasse.

– Vi står overfor en ekstraordinær situasjon, sier regjeringstalsmann Benjamin Griveaux.

Enkelte parisere, som denne mannen på Montmartre, fant frem skiene onsdag. Foto: Francois Mori / AP

Kritikk mot myndighetene

Eifelltårnet er stengt på grunn av været, til tross for at mange ønsket seg en tur opp for å skue utover et snøkledd Paris.

Myndighetene får nå sterk kritikk for manglende beredskap, skriver Le Parisien.

Opposisjonspartiet Republikanerne anklager myndighetene for å «være amatører» og for manglende forberedelser.

Paris' borgermester, sosialisten Anne Hidalgo, innrømmer at byen har et problem og sier at alle offentlige tjenester må være bedre forberedt.

Regjeringen avviser imidlertid kritikken og viser til at det sjelden snør så mye i den franske hovedstaden.

– Vi kommer ikke til å endre infrastrukturen på grunn av en eksepsjonell hendelse, på grunn av to store snøfall som skjer hvert fjerde-femte år, sier talsmann Griveaux.

Kafeen «Les Nautes» i Paris sto under vann under flommen i forrige uke. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Fortsetter til over helgen

Det ekstreme snøværet kommer bare en drøy uke etter at Paris var rammet av en kraftig flom i Seinen.

Da flomtoppen ble nådd forrige mandag var vannstanden i elven 5,84 meter over det normale.

Da flomtoppen ble nådd forrige mandag var vannstanden i elven 5,84 meter over det normale.

Les også: Flom tvinger rottene frem i Paris

Yr.no varsler om åtte minusgrader natt til fredag og et nytt snøfall fredag morgen.

Selv om det blir noe mildere, ventes det fortsatt å være minusgrader i Paris til ut i neste uke.