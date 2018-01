Flom tvinger rottene frem i Paris

Vannstanden i Seinen som renner gjennom Paris, har ennå ikke sunket. Flomtoppen er ventet å nås i kveld eller mandag morgen, og i dag tidlig var elva 5,8 meter over normalen, ifølge Michel Delpuech, fra Paris-politiet. Han sier vannet er ventet å stige enda noen centimeter før det snur.

Nå fører de store mengdene flomvann til at også de som vanligvis ikke er så synlige i bybildet, kommer frem.

Fem millioner rotter

Det bor rundt 2,2 millioner innbyggere i Paris, og beregninger har vist at det nesten er dobbelt så mange rotter som mennesker i byen, eller nesten fem millioner.

Det florerer nå av både bilder og videoer på nettet hvor store mengder rotter rømmer oppover gatene. For noen dager siden skrev avisen Le Parisien om at en av byens søppeltømmere i desember filmet en søppelbøtte som var full av levende rotter, noe mange mener beviser at rotteproblemet i millionbyen øker i omfang.

Dette er en av videoene som er delt på Twitter:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Pierre Falgayrac, som er ekspert på rotteproblematikken, sier at det ikke nødvendigvis har blitt flere rotter nå, men at de er mer synlige, fordi de blir tvunget frem fra skjulestedene sine i jakt på tørre steder å være.

Vin og vann

1500 mennesker er nå evakuert fra hjemmene sine i Paris-regionen på grunn av flommen, som ligner den som rammet byen i 2016. Og siden franskmennene er kjent for sin vin, så advarer myndighetene om at både vanlige kjellere og vinkjellere kan bli oversvømmet.

Det verdenskjente Louvre-museet har også sett seg nødt til å stenge en utstilling med islamsk kunst i kjelleren. Foreløpig har ikke vannet funnet veien inn, men denne delen av museet holdes stengt inntil videre. Under flommen for snart to år siden ble 35 000 kunstverk flyttet for å være sikre på at de ikke ble rammet av flommen.

Den hittil verste flommen som har rammet Paris, var i 1910. Da steg Seinen med 8,65 meter, men det ble ikke meldt om noen omkomne.