Frykter Korsika blir det neste Katalonia

De korsikanske nasjonalistalliansen Pe de Corsica fikk 56,5 prosent av stemmene i søndagens andre runde i regionvalget, skriver AFP.

Valget ble holdt fordi Korsika fra 1. januar 2018 blir slått sammen til en felles region og derfor skal ha en egen regionforsamling.

Etter valgtriumfen har Nasjonalistene sikret seg 41 av de 63 plassene i den nye regionforsamlingen, skriver Corse Matin.

Partiet til president Emmanuel Macron, Republikken på vei (LREM), fikk bare seks representanter og endte opp som øyas fjerde største parti.

I landsbyen Belgodere, nord på Korsika, stemte over 90 prosent av velgerne på nasjonalistene. Foto: PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

La ned våpnene i 2014

Nasjonalistenes suksess kommer etter at den korsikanske separatistbevegelsen FLNC la ned våpnene i 2014.

Da hadde FLNC i fire tiår gjennomført rundt 10.000 voldelige aksjoner mot franske interesser på øya, skriver Independent.

Den mest kjente av dem var i 1998, da korsikanske uavhengighetsforkjempere skjøt og drepte Frankrikes øverste representant på øya, prefekten Claude Erignac.

Politimenn gransker åstedet der den franske prefekten på øya, Claude Erignac, ble skutt og drept 6. februar 1998. Foto: TOUSSAINT CANAZZI / AFP

Tre hovedkrav

Korsikas to nasjonalistiske partier, uavhengighetspartiet Corsica libera og det mer moderate Femu a Corsica, har slått seg sammen til alliansen Pe de Corsica.

Det ført til at oppslutningen vokst kraftig.

Etter at de nå fikk klart flertall i regionforsamlingen har det gjort det klart at de har tre hovedkrav:

Det korsikanske språket (som minner mer om italiensk enn fransk) skal likestilles med det franske.

Et amnesti for fanger som nasjonalistene regner som politiske fanger, men som franske myndigheter mener er terrorister som har stått bak voldshandlinger.

Godkjennelse av en lov som forhindrer utlendinger fra å kjøpe feriehus på øya.

De to nasjonalistlederne Gilles Simeoni og Jean Guy Talamoni på valgnatten. Foto: PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

«Ikke nytt Katalonia»

Før valget beroliget Pe de Corsica velgerne om at Korsika ikke skal bli noe nytt Katalonia, med andre ord at de ikke vil erklære seg selvstendige på egen hånd.

Som en del av forhandlingene mellom de to partiene i alliansen lovet de å legge spørsmålet om uavhengighet på is i ti år, frem til 2027.

Samtidig gjør lederen for selvstendighetspartiet Corsica libera, Jean Guy Talamoni, det klart at et selvstendig Korsika er det langsiktige målet.

– Dersom korsikanerne om ti eller femten år stemmer for selvstendighet, bør Korsika bli selvstendig. Ingen må være redd for demokratiet, sa Talamoni ifølge Franceinfo.

«Madame Korsika»

Til tross for løftet om ikke å bevege seg i retning av uavhengighet på ti år, har den franske regjeringen tatt valgseieren på stort alvor.

Statsminister Édouard Philippe har sagt seg villig til å møte nasjonalistlederen Gilles Simeoni til samtaler

Jacqueline Gourault på vei ut av dagens regjeringsmøte i Elyséepalasset etter å ha fått en ny portfolio. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Den franske regjeringen reagerte tirsdag på nasjonalistenes valgseier med å gi viseminister i innenriksdepartementet, Jacqueline Gourault, et spesielt ansvar for Korsika, skriver Le Monde.

Hun skal være en «Madame Korsika» med et helhetlig ansvar for forholdet til den regionale ledelsen.

Samtidig signaliserer regjeringen at den ikke er villig til å gå med på nasjonalistenes krav.

– Republikkens språk er fransk, sier regjeringens pressetalsmann Benjamin Griveaux til Le Figaro som svar på kravet om at korsikansk skal likestilles med fransk.

Han er heller ikke villig til å åpne for noe amnesti og sier at «republikkens lover må respekteres».

Langt frem til uavhengighet

Mens Katalonia er en rik del av Spania med 7,5 millioner innbyggere, har Korsika 330.000 innbyggere og er delvis avhengig av økonomisk hjelp fra Fastlands-Frankrike.

Det understreker både korsikanske nasjonalister og franske myndigheter.

Samtidig har Gilles Simeoni og andre nasjonalistledere brukt tid på å studere den katalanske uavhengighetsbevegelsen, skriver Economist.

Flere av de korsikanske uavhengighetslederne var blant annet i Barcelona under folkeavstemningen om uavhengighet 1. oktober i år.

Og, som Economist skriver, «for ti år siden var det ikke mange som tok kravet om uavhengighet for Barcelona på alvor, heller».